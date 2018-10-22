Футболисты московского "Динамо" почтили память Льва Яшина в его день рождения (фото)

Утром команда #Динамо в полном составе возложила цветы к могиле Льва Ивановича Яшина pic.twitter.com/oGuIOrStBZ — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) October 22, 2018

В понедельник утром московские динамовцы в полном составе посетили могилу прославленного советского вратаря Льва Яшина.22 октября исполнилось 89 лет со дня рождения легенды отечественного спорта. Яшин — единственный вратарь в истории, получивший "Золотой мяч".