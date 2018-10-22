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Футболисты московского "Динамо" почтили память Льва Яшина в его день рождения (фото)

В понедельник утром московские динамовцы в полном составе посетили могилу прославленного советского вратаря Льва Яшина.

22 октября исполнилось 89 лет со дня рождения легенды отечественного спорта. Яшин — единственный вратарь в истории, получивший "Золотой мяч".


Теги: Яшин Динамо
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