Василий Конов: в шорт-листе "Спартака" на данный момент есть только один кандидат

Известный спортивный журналист Василий Конов поделился инсайдом из стана московского "Спартака"."На данный момент в шорт-листе "Спартака" есть только один кандидат: Станислав Черчесов.Но есть нюансы. Они решаемы, но пока не решены", - написал Конов.