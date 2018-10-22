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Василий Конов: в шорт-листе "Спартака" на данный момент есть только один кандидат

Известный спортивный журналист Василий Конов поделился инсайдом из стана московского "Спартака".

"На данный момент в шорт-листе "Спартака" есть только один кандидат: Станислав Черчесов.

Но есть нюансы. Они решаемы, но пока не решены", - написал Конов.

Телеграм-канал Василия Конова
Теги: Спартак Черчесов Каррера
Сегодня, 11:38
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39
(4)
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#39  sumzzz  Калининград (Сегодня, 13:01)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Учитывая как в Спартаге ведут переговоры, всё, что появится в прессе надо умножить на 2 и поделить 37. Спартаг всегда создает вокруг себя очень много пустой болтовни, прикрывая свою слабость в ведении переговоров.
Федун очень жаден, но при этом неприлично требователен. Эта еврейская особенность уже не раз обламывала спрартак и в этот раз нет предпосылок, чтобы вышло иначе.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#38  Kytarba  Сочи (Сегодня, 13:01)
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Мизантроп
Саламыч будет полным дебилом, если сунется в этот хлев!


Дебил это тот,кто говорит так.А, каждый свою судьбу решает сам.Если предложение действительно есть,то это наверно самое главное решение в его жизни до сегодняшнего дня.Он со сборной на плаву,что будет с клубом под его руководства куй его знает.В сборной сейчас ему полное доверие,он здесь царь и бог.В клубе он просто тренер,пусть и главный,где руководит командой не только Федун и его помощники ,ну и армия акционеров клуба..Но финансово у клуба конечно преимущество.Конечно здесь надо иметь ,так сказать мужской характер,как напр.у Дзюба,у которого была гарантия играть в основе Спартака",его поддерживал сам владелец клуба,но он не побоялся и перешел в звездный "Зенит",не зная будет играть в основе или нет.Он конечно тогда лично меня очень удивил,так как если не заиграл бы в "Зените",то он многое терял и в деньгах.Да годовой финансовый контракт в "Зените был не на много выше,но бонусы идут от игры и результатов игры,что гарантировано в "Зените не было...Мне почему то кажется,что приглашение Черчесова это утка, правда только кажется ,но с другой стороны Федун обычно иностранцам предпочитает тренеров Россиян,в основном из бывших спартаковцев,Каррера то случайно стал главным.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#37  Мизантроп  Деревня Гадюкино (Сегодня, 12:35)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Саламыч будет полным дебилом, если сунется в этот хлев!
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
#36  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 12:34)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А может быть Газзаева в Спартак-он тоже с усами.))
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#35  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:34)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
А не много ли хочет Спартак? Черчесова им подавай. Хотите сборную развалить?!
Смотрю, просто все помешались на Спартаке. С таким составом команды Спартаку ни какой тренер не поможет. Или хотите чтобы пришел Черчесов и "пригласил" в состав Спартака всех сборников? Но так ведь не получится. В Спартаке ведь остался "испанский специалист", (как после ухода Аленичева итальянский специалист), ему и карты в руки.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#34  Blessing  Спб (Сегодня, 12:33)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Как свиньи, ни себе, ни людям, rage


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#33  Мацолла   (Сегодня, 12:24)
  • 0
  •  (6)

Цитата: valerman40
Так его в свое время тоже со Спартака слили. Неужели он опять придет?


Что значит слили,не было результата-уволили.Был бы результат не уволили бы.Обычная судьба тренера в спорте в целом а, не только в футболе.
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
#32  dreamcatcher   (Сегодня, 12:22)
  • +4
  •  (6)

Для чего Черчесову идти в Спартак? Сейчас он национальный герой, а там из него сделают козла отпущения. Какой смысл?
Какие бы условия Черчесов не выставлял, все равно по прошествии времени все будет как прежде - лебедь, рак и щука. Это стиль управления Федуна - все в говне, а он в белой шляпе.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#31  Frodik  Калуга (Сегодня, 12:21)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
после финта с григоричем черчесов это персона нон грата для давних болел спартака
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
#30  СМЭУ  СССР (Сегодня, 12:20)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Олег Гладков
вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ----- https://numl.org/dYQ

Дебил, ты похож на продавца книг, который теребит пары во время с е к с а - купи книгу, купи книгу....
Иди нахер отсель, дегенерат.


Ха-ха-ха. Ну и сайт наш. Кому футбол, а кто-то о животе с кубиками. joy
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#29  Frodik  Калуга (Сегодня, 12:16)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: iDEAD
Если вернется Черечесов , то досвидос . Этот плевок я не прощу , как и многие фанаты .

уважуха
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
#28  СМЭУ  СССР (Сегодня, 12:14)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: valerman40


Саламыч точно не вернет из дубля Глушака. Он ему в сборной даже на лавке не нужен был. А Саламыч пожестче гораздо итальянца. Может и в душ зайти и в сауну к Глушаку.

Этот да, может и в репу съездить.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#27  Поло   (Сегодня, 12:14)
  • +1
  •  (5)
online

Хоть Зидан.

Запросит усиление, поработает годик с тем, что есть, в конце сезона сам сбежит

Федун - это такой, бюджетный Перес!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#26  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 12:13)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Серж1
ну конечно давай ради свинарни ,развалим сборную, которая еле еле начала создаваться

Да даже он с таким составом хрен что сделает. Ну проорется, побегают пару тройку матчей как заведенные, а потом батарейки снова сядут. Стасу не надо соглашаться по мне....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#25  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:10)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Если так будет!!! То тогда можно забыть про сборную!!! Уроды все купили: судей, теперь и РФС под свинот легли!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#24  styh  Советский Союз (Сегодня, 12:09)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Этот порядок наведет.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#23  Сибирячок   (Сегодня, 12:09)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Олег Гладков
вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ----- https://numl.org/dYQ

Дебил, ты похож на продавца книг, который теребит пары во время с е к с а - купи книгу, купи книгу....
Иди нахер отсель, дегенерат.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#22  Серж1  Питер (Сегодня, 12:08)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
ну конечно давай ради свинарни ,развалим сборную, которая еле еле начала создаваться
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#21  Сибирячок   (Сегодня, 12:06)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SergioV
#федунпошелнахyй

купи Спартак.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#20  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:03)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Так его в свое время тоже со Спартака слили. Неужели он опять придет?

только ни Черт и не Карпуха!!! ни тот ни другой на хрен не нужны!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#19  MAG554  UdSSR (Сегодня, 12:02)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Журналюгам праздник. теперь вся колонка новостей будет пестрить кандидатами.
Из достоверного источника...
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#18  Директор   (Сегодня, 12:02)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SergioV
федунпошелнахyй

Может ты вместо него согласишься финансировать команду.
Регистрация: 4.04.2016 [жалоба]
#17  Charodei  Борзя (Сегодня, 12:01)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Чем дальше,тем смешнее.Слова сочувствия нормальным болельщикам команды.Издевательство какое-то перманентное со стороны Федуна происходит...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#16  SPV  Bryansk (Сегодня, 11:59)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Так его в свое время тоже со Спартака слили. Неужели он опять придет?


Это было при царе горохе, Черчесов набрался опыта и доказал, что способен побеждать и из кривоногих делать боеспособную команду. Надо реальней смотреть на вещи, его манера общения и поведения согласен, слишком самовлюбленная и многие его не любят именно за это. Мужик он жесткий,а такой Спартаку и нужен сейчас. До конца сезона самый оптимальный с ним вариант, будет время и его еще раз проверить и других тренеров поискать без спешки
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#15  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:57)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SergioV
Каждый, сyка, раз одно и то же: напустим пыли в глаза: Луан, Депай, Жардим с Роджерсом, Терри...а на выходе получаем Рошу, Адриано, Петковича и Черчесова.
Это такая гребаная тактика Федуна! Типа у нас замажки ОГОГОКАКИЕ, но вот чуточку не срослось.
Хотели Луана, но взяли Рошу. А потом продали Антоху. Потому что взяли Рошу. Черчесова тоже позовём, потому что именно он сможет раскрыть Рошу.
Усатый уже был. И ничем хорошим это не кончилось ни для него, ни для нас, ни для Титова.
#агония
#федунпошелнахyй

Все по делу Парень.

Цитата: СМЭУ
Я только порадовался за Глушака, что вернется . Может когда хочет играть. Но не факт что Саламыч его вернет из дубля. Зато вполне возможно Артема в родные пенаты притянет. Будет кому честь отдавать

Саламыч точно не вернет из дубля Глушака. Он ему в сборной даже на лавке не нужен был. А Саламыч пожестче гораздо итальянца. Может и в душ зайти и в сауну к Глушаку.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#14  Сибирячок   (Сегодня, 11:54)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это было бы смешно, но это очень грустно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#13  Поло   (Сегодня, 11:52)
  • +2
  •  (8)
online

SergioV,
в свое время, кстати, Промеса взяли потому что не удалось договориться с Мане и Шакири. Но тут, что называется, попали пальцем в небо))))
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#12  Thor   (Сегодня, 11:51)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Данунах


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#11  Поло   (Сегодня, 11:51)
  • +3
  •  (3)
online

laughing
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#10  avnik  море (Сегодня, 11:50)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
А бабло кто будет давать, чтобы он побеждал в каждом матче?
Случайно никто не перепутал Спартак со сборной РФ? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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