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Источник: главный конкурент Черчесова за пост в "Спартаке" - уволенный из "Крыльев" Тихонов

По информации источника, одним из основных претендентов на пост главного тренера "Спартака" является Андрей Тихонов.

Его основной конкурент - наставник сборной России Станислав Черчесов, но он сможет возглавить команду только в конце ноября, отыграв все матчи с национальной командой.

Напомним, сегодня совет директоров "Спартака" принял решение уволить Массимо Карреру.

Телеграм-канал "Мутко против"
Теги: Черчесов Тихонов Спартак
Сегодня, 12:20
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27
(6)
#27  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей_Новгород
Не надо экспериментов....с уважением отношусь к Тихонову...и дальше хотел бы так к нему относиться.

всё верно!
с уважением относился к Крутикову... Черчесову... Карпину... не надо больше экспериментов!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#26  AndNow60  Карелия (Сегодня, 12:56)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если Черчес будет совмещать две должности - толку не будет нигде. Это мы уже проходили. confused


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#25  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:54)
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Черта в Спартаке быть не должно!!!
Тихонов просто бред! однозначно не вариант! он будет ещё хуже Карреры!
ни где ни чем себя как тренер не проявил! игрочила был классный, но он не тренер!
уж если хотят из спартачей, то вон Димка Парфенов есть и Пилипчука взять к нему в помощники!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#24  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 12:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все источники должны давать показания исключительно на дыбе по старой русской традиции. Иначе им не может быть никакой веры!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#23  Lols  Лондон (Сегодня, 12:51)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
laughing laughing laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#22  Quincy   (Сегодня, 12:48)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Брюзга
Цитата: Quincy
смех смехом,но у Черчесова точно никто не будет пешком по полю ходить и пальцы гнуть,шлак он быстро отсортирует)


Был он уже. Быстро обосрался. Нужно повторение?

Нужно повторение или не нужно так вопрос не стоит,если выбирать между Тишей и Черчесовым,то пусть лучше Черчесов тренирует
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#21  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 12:45)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Барселона»
Не надо экспериментов....с уважением отношусь к Тихонову...и дальше хотел бы так к нему относиться.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#20  Брюзга  Рязань (Сегодня, 12:44)
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  •  (2)

Цитата: Quincy
смех смехом,но у Черчесова точно никто не будет пешком по полю ходить и пальцы гнуть,шлак он быстро отсортирует)


Был он уже. Быстро обосрался. Нужно повторение?
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#19  Charodei  Борзя (Сегодня, 12:43)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Frost,
Не забыли.Думаешь просто так его с днем рождения на днях Спартак поздравлял?
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#18  Брюзга  Рязань (Сегодня, 12:43)
  • -2
  •  (6)

И тот накуй и другой накуй.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#17  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:42)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Quincy
Цитата: valerman40
Тут работы Стасу непочатый край. Ждем видеоотчетов воспитательной работы из душевой.

смех смехом,но у Черчесова точно никто не будет пешком по полю ходить и пальцы гнуть,шлак он быстро отсортирует)

Да и самое главное для Глушака не светит основа. как и для Ещенко.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#16  Quincy   (Сегодня, 12:39)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Тут работы Стасу непочатый край. Ждем видеоотчетов воспитательной работы из душевой.

смех смехом,но у Черчесова точно никто не будет пешком по полю ходить и пальцы гнуть,шлак он быстро отсортирует)
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#15  Frost  Vjhjp (Сегодня, 12:38)
  • +2
  •  (4)

Аленичева забыли........
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
#14  PanoV  СПб (Сегодня, 12:36)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Судя по тому, как гуляли у Тихонова игроки в Крыльях, с Ромашкой в Спартаке он не справится.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#13  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:36)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Quincy
при таком "богатстве" выбора,альтернативы Стасу нет)

Тут работы Стасу непочатый край. Ждем видеоотчетов воспитательной работы из душевой.

Цитата: safonas
Тиша сырой еще, не хочу чтобы его с гавном мешали...

он не сырой, он слишком мягкий для этой компании шакалов.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#12  Quincy   (Сегодня, 12:31)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
при таком "богатстве" выбора,альтернативы Стасу нет)
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#11  safonas   (Сегодня, 12:30)
  • +1
  •  (3)

Тиша сырой еще, не хочу чтобы его с гавном мешали...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#10  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 12:30)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SADDAM
Там ещё Егорка в помошниках засиделся

Только Мостовой, Только хардкор!!!! angry
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#9  Колян Безмолвный   (Сегодня, 12:30)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тихонов в тренерском деле такой же физрук как и Семак,на коротком промежутке может и будет результат а дальше провал!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#8  СуперШтангист   (Сегодня, 12:29)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Идеальный вариант это Кафельникова - тренером, Спиридонова - главой отдела селекции, Назарова - главой отдела пресс-службы. Вот тогда Спартак заживёт.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#7  SADDAM  Железногорск - Курск (Сегодня, 12:27)
  • -2
  •  (4)

Там ещё Егорка в помошниках засиделся
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
#6  Конек   (Сегодня, 12:27)
  • +1
  •  (5)
online

решили последнюю легенду свою в г...е измазать что ли? smile
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#5  Поло   (Сегодня, 12:24)
  • +2
  •  (4)
online

ну, на годик для терпил вполне потянет!))) А там - по-новой))))
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 12:23)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Совсем обнаглели, уже на самарскую легенду рот открывают. rage


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 12:23)
  • -4
  •  (4)

Ну какой Тихонов конкурент черчесова,ну вы смеётесь что ли!? Если это два бы ора,то только черсесов .хотя я за бердыева .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 12:21)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Терек»
Лучше бы Гунько назначили...
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:21)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
аааааааааааахххххахааааааа smile smile


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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