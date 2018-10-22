Источник: главный конкурент Черчесова за пост в "Спартаке" - уволенный из "Крыльев" Тихонов

По информации источника, одним из основных претендентов на пост главного тренера "Спартака" является Андрей Тихонов.Его основной конкурент - наставник сборной России Станислав Черчесов, но он сможет возглавить команду только в конце ноября, отыграв все матчи с национальной командой.Напомним, сегодня совет директоров "Спартака" принял решение уволить Массимо Карреру.