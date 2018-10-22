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Валерий Кечинов: "Спартак" поторопился с увольнением Карреры

Бывший хавбек "Спартака" Валерий Кечинов отметил, что руководство красно-белых немного поторопилось с решением отправить в отставку главного тренера Массимо Карреру.

"Мне кажется, что с увольнением немного поторопились. Каррера давал шанс молодым российским игрокам и это, конечно, мне очень в нем нравилось. Но не было результата в последних матчах.

Сейчас все команды, которые борются за золото, иногда оступаются, так что еще вообще ничего не потеряно, еще очень много времени впереди.

Сложно сказать, кто бы мог возглавить команду. Честно говоря, я даже не задумывался об этом, потому что не думал, что Карреру в ближайшее время уволят", - заявил Кечинов.

Р-Спорт
Теги: Спартак Кечинов Каррера
Сегодня, 12:47
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 12:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Угу, там до вылета немного оставалось.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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