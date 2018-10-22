"Фратрия" — Каррере: спасибо за все и удачи, тренер! Мы всегда были с тобой! (фото)

Массимо, огромное спасибо за то, что ты сделал наш #Спартак чемпионом России!



Удачи, тренер! Болельщики всегда были с тобой!



Massimo, grazie di tutto! pic.twitter.com/RWF90MNxJp — Фратрия (@fratria) October 22, 2018

Крупнейшее объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" поблагодарило Массимо Карреру за работу на посту главного тренера московской команды.Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны. В нынешнем сезоне красно-белые после 11 туров занимают в таблице РПЛ седьмое место.