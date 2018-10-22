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"Фратрия" — Каррере: спасибо за все и удачи, тренер! Мы всегда были с тобой! (фото)

Крупнейшее объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" поблагодарило Массимо Карреру за работу на посту главного тренера московской команды.



Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны. В нынешнем сезоне красно-белые после 11 туров занимают в таблице РПЛ седьмое место.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 12:50
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4
(2)
#4  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:58)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Спартак-навсегда
Да, пока ожидается большее переживание об уходе Карреры, чем надежда на скорый взлёт... Где лучше-то брать будем?

Кононов и Божевич, как минимум не хуже! было бы интересно понаблюдать за Парфеновым в тандеме с Пилипчуком!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#3  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:56)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да это было как сказка. Но любая сказка когда то кончается.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#2  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 12:55)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, пока ожидается большее переживание об уходе Карреры, чем надежда на скорый взлёт... Где лучше-то брать будем?


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 12:52)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
эх, ***


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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