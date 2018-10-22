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Владимир Пресняков-старший: Каррера капризничал, как подросток

Известный музыкант, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший прокомментировал отставку Массимо Карреры.

"Я положительно отнесся к решению руководства клуба. Конечно, есть сомнения – в команде часто меняют тренеров, но Каррера вел себя как капризный подросток в истории с Глушаковым и Ещенко.

Главное – это результат. А его просто не было. Пошли проигрыши, а победы были неубедительными и мало интересными. Не спартаковскими", - заявил артист.

"СЭ"

Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 13:40
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(1)
#6  Смотрящий  Москва (Сегодня, 15:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Странно.
Дует в саксофон - музыка льётся.
Начинает говорить - льётся что-то другое.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#5  Thor   (Сегодня, 14:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Вот как раз в этом его нельзя упрекнуть !


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:55)
  • -1
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online

Ну ща значит попрет. С напором...
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  dvdw   (Сегодня, 13:55)
  • +3
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Вангую,до вечера будет говно стишок от куплетиста и по совместительству артиста Назарова.Где-то уже строчит свое говно произведение, рифмуя Спартак-исчерпал бензина бак и каррера, намочилась на спичках сера.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
#2  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 13:53)
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
smile началось ! как обычно-пинок под зад и поливание гогном


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#1  Поло   (Сегодня, 13:44)
  • +5
  •  (7)
online

Где капризы? что-то не увидел ни одной жалобы со стороны Карреры..

Усатый черт ведет себя как и подобает российской "звезде". Пuздит и не стесняется...

За абонемент в вип-ложу мать продаст родную
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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