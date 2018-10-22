Владимир Пресняков-старший: Каррера капризничал, как подросток

Известный музыкант, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший прокомментировал отставку Массимо Карреры."Я положительно отнесся к решению руководства клуба. Конечно, есть сомнения – в команде часто меняют тренеров, но Каррера вел себя как капризный подросток в истории с Глушаковым и Ещенко.Главное – это результат. А его просто не было. Пошли проигрыши, а победы были неубедительными и мало интересными. Не спартаковскими", - заявил артист.