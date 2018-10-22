Шамиль Тарпищев: время Карреры уже прошло

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера московского "Спартака"."Думаю, что время Карреры уже прошло, раз пошли такие конфликтные моменты. Например, ситуация с лайками в соцсетях Глушакова и Ещенко.Это же глупость несусветная. У нас бы в сборной на это никто бы не отреагировал вообще", - заявил Тарпищев.