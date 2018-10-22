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Шамиль Тарпищев: время Карреры уже прошло

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера московского "Спартака".

"Думаю, что время Карреры уже прошло, раз пошли такие конфликтные моменты. Например, ситуация с лайками в соцсетях Глушакова и Ещенко.

Это же глупость несусветная. У нас бы в сборной на это никто бы не отреагировал вообще", - заявил Тарпищев.

Р-Спорт
Теги: Каррера Спартак
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#1  Поло   (Сегодня, 14:05)
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Это потому что ты уже теннис в такую з.дницу загнал, что он мало кому интересен, к сожалению. С футболом скоро тоже самое будет
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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