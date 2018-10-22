Глушаков и Ещенко возвращены в основу "Спартака"

Денис Глушаков и Андрей Ещенко вернулись в основу после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера.По информации источника, оба футболиста полетят с командой в Глазго на матч с "Рейнджерс" в Лиге Европы.Напомним, Ещенко и Глушаков были отстранены от основы уже бывшим главным тренером клуба Массимо Каррерой за лайк под постом с его критикой.