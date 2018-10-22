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Глушаков и Ещенко возвращены в основу "Спартака"

Денис Глушаков и Андрей Ещенко вернулись в основу после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера.

По информации источника, оба футболиста полетят с командой в Глазго на матч с "Рейнджерс" в Лиге Европы.

Напомним, Ещенко и Глушаков были отстранены от основы уже бывшим главным тренером клуба Массимо Каррерой за лайк под постом с его критикой.

Матч ТВ
Теги: Спартак Глушаков Ещенко Каррера
Сегодня, 14:02
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(3)
#20  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 15:14)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thor
Да , кстати , я бы на месте ОПГ Ромашка не слишком бы радовался . Бабай убрал их всех из сборной , и так же (если его назначат) уберет их из Спартака . Во всяком случае , я не вижу причин , если он не захотел с ними в сборной работать , то захочет с ними работать в Спартаке . smirk

в РФС ему доверяли и не обращали внимание на истерики.
в Спартаке такого с советских времен не было и не будет. Выгнать тренера - самое простое, т.к. он один. А гнилых игроков и таких же руководителей - куча и у всех контракты с компенсациями.
чистый бизнес, ничего лишнего
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#19  Manchester United   (Сегодня, 15:05)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Lols
laughing laughing как за этот колхоз болеть можно

Действительно,не понимаю как ты за эту конюшню болеешь sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#18  femfs57   (Сегодня, 14:41)
  • +1
  •  (3)

Цитата: Blessing
Цитата: Lols
laughing laughing как за этот колхоз болеть можно

Это сословное, холопов в стране миллионы.

Это конечно не холоп, это просто плесень которая разъедает всё вокруг себя
Регистрация: 16.10.2018 [жалоба]
#17  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:41)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А бабу то которая им не давала пожрать выгонят?


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#16  kuzz  Москва (Сегодня, 14:30)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь могут и лайкнуть
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#15  Блаженный  Ташкент (Сегодня, 14:29)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Был звонок сверху - нужно снять напряжение с обсуждений Кокорина и Мамаева, перенаправив вектор народных обсуждений в другую сторону.

Обсуждались возможные варианты сенсаций:
1) свадьба Передаса и Дриуси.
2) Гинер потерял еще три пальца на прогулке с собакой, остался только средний.
3) Дзюба обокрал супермаркет, владельцем которого оказался Быстров.
4) Футболист 3-й лиги Иван Зватьникаков задержан с 183,4 млн долларов в сумке, при выходе из букмекерской конторы.
5) Отставка Карреры.

В итоге выбрали последний вариант как гарантированно самый резонансный.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
#14  Thor   (Сегодня, 14:28)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да , кстати , я бы на месте ОПГ Ромашка не слишком бы радовался . Бабай убрал их всех из сборной , и так же (если его назначат) уберет их из Спартака . Во всяком случае , я не вижу причин , если он не захотел с ними в сборной работать , то захочет с ними работать в Спартаке . smirk


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#13  Blessing  Спб (Сегодня, 14:28)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lols
laughing laughing как за этот колхоз болеть можно

Это сословное, холопов в стране миллионы.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#12  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:24)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Сидят сейчас в столовке - пирожные жрут.

всё лучше, чем парашу на зоне мыть )))
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#11  Thor   (Сегодня, 14:16)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да , вот сейчас как выпустит Рианчо всех вместе - Глушакова , Ещенко , Комбарова и Самедова - всех порвем !! satisfied
Так победимъ !!


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#10  Lols  Лондон (Сегодня, 14:15)
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
laughing laughing как за этот колхоз болеть можно
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 14:14)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Я ухожу.
Две пидapaшки.

Брось, это победители войны, интриг свинячьего двора! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  СуперШтангист   (Сегодня, 14:13)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Уделали-таки макаронника, уважаю!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#7  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:13)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Спартак-навсегда
И играть должны за троих!!!

ты сам-то в это веришь?! они уже в прошлом сезоне в купе с Комбаровым еле ползали по полю, а сейчас вдруг заиграют!? всех троих зимой на ХЕР из Спартака!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#6  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:13)
  • +3
  •  (5)
online

Сидят сейчас в столовке - пирожные жрут.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#5  Volodia379   (Сегодня, 14:10)
  • +2
  •  (6)

У Глушакова черная полоса закончилась началась белая! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:09)
  • +3
  •  (9)
online

Бедная Кокомамба - про них забыли просто вмиг.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  Я ухожу.   (Сегодня, 14:07)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Две пидapaшки.
Регистрация: 31.12.2015 [жалоба]
#2  PanoV  СПб (Сегодня, 14:06)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот оно, решение проблемы)
Рианчо не дурак, знает, почему у Карреры не получилось) С Ромашкой шутки плохи.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 14:05)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
И играть должны за троих!!!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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