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Тина Канделаки: новый тренер "Спартака" вас удивит

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала отставку главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.

"По Каррере все просто. Иностранцы здесь не приживаются.

Новый тренер "Спартака" вас удивит", – написала Канделаки в твиттере.

В настоящим момент исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Карреры Рауль Рианчо.

Твиттер Тины Канделаки
Теги: Спартак Канделаки Каррера
Сегодня, 14:11
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32
(7)
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#32  safonas   (Сегодня, 15:17)
  • +1
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online

и эта затычка тут как тут уже


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#31  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:16)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рейнгольда ещё не называли уж он то знает ВСЁ
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#30  serg17   (Сегодня, 15:05)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
им вертуха нужен
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#29  vad1970  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:03)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Врач нарколог.
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#28  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 15:03)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
проблемами

)) Ты, неполноценное брянское уёbище, пока просто сглотни. А чуть позже мы о твоих проблемах поговорим. Ты пока потерпишь, обоссаный задрот?
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#27  Andlawyer  Москвы (Сегодня, 15:02)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Лично меня больше удивляет какая-либо связь Тины с профессиональным спортом...
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
#26  Manchester United   (Сегодня, 15:01)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«МЮ»
Назаров или Маклаков что ли?))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#25  SPV  Bryansk (Сегодня, 14:54)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс. Р.
Слуцкий будет. Без шуток.

C твоими проблемами какие нафиг шутки joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#24  yuri  спб (Сегодня, 14:50)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Volodia379
Я думаю пара Канделаки-Черданцев просто вне конкуренции!

Нет собственно Сама, Черданцев только как фон, словесная пыль и крик.
Фея


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#23  SergioV  Белгород (Сегодня, 14:49)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Уткин, Гамула, Дуэйн "Скала" Джонсон... Может Стивен Джеррард?! joy


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#22  dvdw   (Сегодня, 14:48)
  • +4
  •  (4)

Если удивит,то значит Дэвид Копперфильд. Больше никто удивить не может ибо они по кругу ходят из команды в команду.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
#21  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:47)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не иначе Гомула.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#20  Schweinsteiger   (Сегодня, 14:46)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
пельменя нам на раскачку


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#19  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 14:42)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
кстати, хороший вариант! тренер опытный и все о российском футболе знает и не малого добивался!

ага ! еременко проглотили ,теперь очередь за слуцким smile скоро будет КБС smile


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#18  Volodia379   (Сегодня, 14:40)
  • +2
  •  (4)

Я думаю пара Канделаки-Черданцев просто вне конкуренции! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#17  Карабас-Барабас   (Сегодня, 14:40)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Парфёнов хорош! Тихонов тоже! Но будет какой-то удивительный красавчег. Ну это в стиле сектантов.. может кто-то из муз-тв? Губерниев?
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#16  yuri  спб (Сегодня, 14:38)
  • -3
  •  (3)

Удивить нас невозможно, мисс Канделаки. Страна пережила на много десятилетий вперед и Вас переживет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#15  Батька   (Сегодня, 14:37)
  • +1
  •  (3)
online

Сама возглавит ....в паре с арастумяном
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#14  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:36)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Это будет сама Канделаки stuck_out_tongue


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#13  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:32)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс. Р.
Слуцкий будет. Без шуток.

кстати, хороший вариант! тренер опытный и все о российском футболе знает и не малого добивался!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#12  Медведь Русский   (Сегодня, 14:29)
  • -4
  •  (4)

неужели Саша Мостовой?
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#11  Макс. Р.  Раздолье (Сегодня, 14:27)
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Слуцкий будет. Без шуток.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
#10  капля никотина  Москва (Сегодня, 14:25)
  • +5
  •  (5)
online

Орлов.

Он давно заслужил.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#9  Blessing  Спб (Сегодня, 14:23)
  • -16
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что касается свиней, нас уже никуя не удивит, все равно придётся ставить свечку За здравие и терпение...., ну, если конечно, это не Федун.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#8  Поло   (Сегодня, 14:22)
  • +4
  •  (8)
online

А, ну тогда это Гамула
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#7  Thor   (Сегодня, 14:21)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
О , новый инсайдер рос футбола , Арустамянчик нервно прикусил губу (не попрешь же супротив начальства... )


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 14:21)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не удивлюсь, даже если тренером станет сама канделаки
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  serega_user  serega_user (Сегодня, 14:18)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
Утка.)

Причем довольно-таки жирная smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#4  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:17)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Вася Уткин?

Утка.)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 14:16)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вася Уткин?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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