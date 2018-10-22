Тина Канделаки: новый тренер "Спартака" вас удивит

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала отставку главного тренера "Спартака" Массимо Карреры."По Каррере все просто. Иностранцы здесь не приживаются.Новый тренер "Спартака" вас удивит", – написала Канделаки в твиттере.В настоящим момент исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Карреры Рауль Рианчо.