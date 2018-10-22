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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Тина Канделаки: новый тренер "Спартака" вас удивит
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала отставку главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.
"По Каррере все просто. Иностранцы здесь не приживаются.
Новый тренер "Спартака" вас удивит", – написала Канделаки в твиттере.
В настоящим момент исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Карреры Рауль Рианчо.
Твиттер Тины Канделаки
"По Каррере все просто. Иностранцы здесь не приживаются.
Новый тренер "Спартака" вас удивит", – написала Канделаки в твиттере.
В настоящим момент исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Карреры Рауль Рианчо.
Твиттер Тины Канделаки
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