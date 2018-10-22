Рауль Рианчо: я всегда считал, что самое важное — футболисты, а мы здесь, чтобы помогать им

Испанский специалист Рауль Рианчо прокомментировал свое назначение в "Спартаке" исполняющим обязанности главного тренера."У меня пока нет никаких эмоций. Я продолжу работать с той же интенсивностью как и прежде, но теперь с еще большей ответственностью.Я всегда считал, что самое важное — футболисты, а мы здесь, только чтобы помогать игрокам преодолеть сложности — физические, технические, тактические и психологические", — сказал Рианчо.