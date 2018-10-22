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Рауль Рианчо: я всегда считал, что самое важное — футболисты, а мы здесь, чтобы помогать им

Испанский специалист Рауль Рианчо прокомментировал свое назначение в "Спартаке" исполняющим обязанности главного тренера.

"У меня пока нет никаких эмоций. Я продолжу работать с той же интенсивностью как и прежде, но теперь с еще большей ответственностью.

Я всегда считал, что самое важное — футболисты, а мы здесь, только чтобы помогать игрокам преодолеть сложности — физические, технические, тактические и психологические", — сказал Рианчо.

Sport24
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 14:46
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(2)
#9  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 15:31)
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Болеет за:
«Спартак»
С футболистами в распоряжении Карреры можно было иметь результат не беспокоясь за место в тройке, а он за счет своего эгоизма опустил команду ниже некуда, команда это коллектив если в первом сезоне его работы в коллективе была семья, во втором сезоне он стал диктатором и начался раздрай в команде, в третьем сезоне он развалил команду, тренер по человеческим качествам должен быть дипломатом уметь ладить с игроками или избавляться от кого-либо безболезнено не во вред команде и если команда полностью просит надо уступать. Каррера сам виноват в отставке, а как тренер он авантюрная посредственность.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#8  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 15:19)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот гнилой человек оказывается...
сразу прогнулся, чтобы его не попёрли((
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#7  Блаженный  Ташкент (Сегодня, 14:59)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я одно скажу - с Каррерой Спартак обязан расстаться хорошо, не кинув с выплатами и отдав дань уважения. В идеале лучше б назначили гендиром например, т.к. такими людьми не расбрасываются. В любом случае буду рад если через какой то время он вернется.
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
#6  ajax101  Москва (Сегодня, 14:59)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Его ждёт большое разочарование!
В Спартаке собраны раздолбаи и лодыри с Российскими паспортами.
... если только за пивом им бегать будет... а так не нужен!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#5  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:56)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Глушакова понравится )


Кому она понравится?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#4  Конек   (Сегодня, 14:55)
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Поло
Ну, еще было бы лучше, если бы он сказал: Я всегда считал, что самое важное — Федун, а мы здесь, только чтобы помогать ему преодолеть сложности — физические, технические, тактические и психологические"

прежде всего финансовые, потому что спартак для федуна всего лишь ширма для проворачивания своих делишек в Тушино
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#3  Поло   (Сегодня, 14:52)
  • +3
  •  (5)
online

Schweinsteiger,
laughing laughing

Цитата: Рианчо
Я всегда считал, что самое важное — футболисты, а мы здесь, только чтобы помогать игрокам преодолеть сложности — физические, технические, тактические и психологические.


Ну, еще было бы лучше, если бы он сказал: Я всегда считал, что самое важное — Федун, а мы здесь, только чтобы помогать ему преодолеть сложности — физические, технические, тактические и психологические"
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 14:50)
  • +2
  •  (4)
online

Глушакова понравится )
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 14:49)
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
хорошо зашел, чёрт)) ромашка одобряет))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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