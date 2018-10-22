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Андрей Федун: все определяет результат. Ответственность за него несет тренер

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун поделился мыслями об увольнении Массимо Карреры с должности главного тренера.

"Мы благодарны Каррере за плодотворную работу в "Спартаке", за чемпионство и победу в Суперкубке России.

Но в спорте все определяется результатом, а его не было ни в прошлом сезоне, ни в первой части этого. При этом ответственность за него несет тренер. В такой ситуации любой клуб идет на перемены", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 16:03
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(5)
#10  Vitaliy Kadef   (Сегодня, 17:09)
  • -2
  •  (2)

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k .info
Регистрация: 22.10.2018 [жалоба]
#9  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 17:03)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
отвечает тренер...
**ука! а хотелось бы чтобы уже наконец-то и руководство с владельцем начали!!!
те же червиченки только с более красивыми словами!
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#8  Rasmuz   (Сегодня, 17:00)
  • +2
  •  (4)

За результат отвечает владелец бизнеса, а не стрелочники. Они всегда крайние, правда результата спортивного нет, а коммерческий есть.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#7  pahitosik  Москва (Сегодня, 16:25)
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Виновато семейство федунов, которое, в отличии от гинера, нихера не понимают, что такое футбол. Вы держите невразумительную селекционную команду по принципу васьвась. Вы назначаете зачем- то директоров аля шавло и родионов, которые были классными игроками, но директорами были и есть полными нулями, а объснение простое-кто скажет поперёк хозяина, мнящего себя знатоком. Вот уроды.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#6  Andlawyer  Москвы (Сегодня, 16:23)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хотелось бы узнать, за что отвечает Андрей Федун? Наиль Измайлов? Сергей Родионов? Леонид Трахтенберг? И сам великий и ужасный (якобы далекий от оперативного управления клубом)?

Цитата: ivan77881
А кто несет отвественность за то, что вы ни*** не можете работать с болельщиками?

Кто несет ответственность за продажу Промеса в последний момент перед бомжами?

Кто несет отвественность за то, что не купили ЦЗ, когда травмировали Жиго?

Кто несет отвественность за пустой стадион?

Кто несет ответственность за увольнение Орлова?

Вы хоть за что-то отвечаете или у вас во всем тренер виноват?

rage rage rage


именно!
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
#5  gameunkul   (Сегодня, 16:17)
  • +1
  •  (5)

уволили парня , дали бы сезон доработать, вот свиньи..........


--------------------
Я не оптимист и не пессимист. Я алкоголик. В моем случае стакан наполовину виски, наполовину кола.
Регистрация: 17.07.2011 [жалоба]
#4  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 16:14)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Барселона»
Семейство Федунов...дальше одни маты
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#3  Поло   (Сегодня, 16:13)
  • -4
  •  (6)
online

капля никотина,
В этой задаче Вы забыли одно условие - Россия!

И ошеломительным успехам в еврокубках мы обязаны именно ему!
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#2  ivan77881  Московская Область г Клин (Сегодня, 16:12)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
А кто несет отвественность за то, что вы ни*** не можете работать с болельщиками?

Кто несет ответственность за продажу Промеса в последний момент перед бомжами?

Кто несет отвественность за то, что не купили ЦЗ, когда травмировали Жиго?

Кто несет отвественность за пустой стадион?

Кто несет ответственность за увольнение Орлова?

Вы хоть за что-то отвечаете или у вас во всем тренер виноват?

rage rage rage


--------------------
Максим Калинеченко:«Перед одним из дерби с ЦСКА сделали ритуальное сожжение плюшевого коня»
Регистрация: 1.08.2008 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 16:06)
  • +6
  •  (10)

Новая тема. То есть по формуле Федунов результат определяет только 10% из наличествующего. А остальные 90% что??? Жрать-бухать, плести интриги и если что то табуреткой по башке???

Как то не сходится вся эта нефтяная математика, как то вот кто то в школе видно не учился.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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