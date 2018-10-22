Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Джорджио Д'Урбано - про увольнение Карреры: претензии и давление выходят за рамки здравого смысла

Бывший тренер "Спартака" по физподготовке Джорджио Д’Урбано прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

"Очень расстроен из-за увольнения Массимо. Считаю его отличным тренером, который всегда работал с большой страстью, отдавая всего себя. Он выиграл чемпионат после 16 лет отсутствия побед в этом турнире. Но, к сожалению, это футбол. Претензии и давление выходят за рамки здравого смысла. Мне не кажется, что "Локомотив" и ЦСКА, опередившие "Спартак" в прошлом сезоне, были намного лучше нашей команды. Справиться с успехом намного сложнее, чем с поражениями", - цитирует Д'Урбано Sport24.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 16:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(4)
#3  хвасон228  хвасон228 (Сегодня, 17:41)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну ка ну ка расскажи ЧУрбано где этот великий тренер работал до Спартака? и что там выиграл? Оба вы прохвосты и недотренеры все что вы могли это один игроков ломать а другой руками махать!!
Регистрация: 21.06.2018 [жалоба]
#2  Vitaliy Kadef   (Сегодня, 17:08)
  • -3
  •  (3)

Жека, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1b2k .info
Регистрация: 22.10.2018 [жалоба]
#1  trachok   (Сегодня, 16:34)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Стартовала неделя спартака.
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.