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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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Андрей Червиченко: зачем Черчесову на пике своей карьеры идти в "Спартак"?
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал отставку главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
- На мой взгляд, отставка Карреры несколько запоздала. После того, как «Спартак» не прошёл в Лигу Чемпионов и стало видно, что команда не показывает хорошей игры – тут уже можно было его убирать. Продолжение этой истории, на мой взгляд, лишь привело к усилению нервозности в коллективе. И углублению взаимного недопонимания между игроками и тренером. И с каждой неудачей коллектив становился лишь всё более разрозненным.
И эта нервозность со стороны Карреры, например, выплёскивалась в таких поступках как отстранение Глушакова и Ещенко из-за каких то лайков. Это уже совершеннейшая глупость. Было видно что команда уже не единый коллектив. Не было единства, взаимовыручки, взаимопонимания, сплоченности.
Каждый отрабатывал то что был должен, но никто не рвал жилы и, к примеру, не пытался сыграть и за того парня. Никто откровенно не халявил, но и не убивался на поле. Думаю что поступили правильно. Иначе бы дальше уже могли пойти более жестокие конфликты – в том числе и на национальной почве: россияне и иностранцы.
К примеру, поводом для них мог стать Боккетти. Он играет много, а ошибается постоянно. И всё это могло перейти уже в чисто «итальянские вещи». Могли бы решить что «своих ставит, чужих – нет». Продолжать так не было смысла. Так что решение было правильным.
На кого будут менять? Не знаю. Видимо, какие-либо мысли по этому поводу в руководстве есть.
- Только ли тренер виноват в этом? Есть ли вина игроков?
- Возможно, что и игроки в какой-то мере в этом виноваты. Но игроки – они, когда все вместе, в некотором смысле как дети. Это нужно понимать и относиться к этому соответствующим образом. Думаю, что все понемногу тут виновны. И огромное количество игроков на одну и туже позицию, и ряд неразумных, несуразных приобретений за огромные деньги.
Если вы посчитаете эффективность приобретения некоторых игроков, их зарплаты и трансферы с одной стороны, и голы либо эффективность в обороне – с другой… Это будет очень смешно.
Тренер по идее на то и тренер, чтобы не давать приобретать на одну позицию столько человек. Сколько человек у «Спартака» на позиции под нападающим? Как-минимум 5 человек. А на краях никого. Вроде бы Мельгарехо один день сыграл неплохо в защите, а на следующий матч его сажают на лавку.
Вроде Рассказов неплохо себя проявил – но на следующий матч его нет. Джикия прекрасно играет – но его нет на поле. А выходит Петкович – и что мы увидели? Ничего. Всё это словно набор недоступных для логики фактов.
В результате всё и пришло к своему логическому завершению. При этом, повторюсь, мне кажется что это решение запоздало.
- Кто будет следующим тренером? Быть может лучше смотреть на отечественных тренеров если иностранцы не приживаются?
- Отечественные тренеры? А почему бы и нет? Тем более, если считать ими белорусов, то мне, к примеру, нравится работа Гончаренко. Ещё за 2 года до прихода в ЦСКА я говорил, что к нему стоит присмотреться «Спартаку». И Виктор Михайлович своей работой с ЦСКА это только подтверждает. Он понимает наш менталитет, наш чемпионат и ситуацию в футболе. И это большой плюс.
Кого именно рассматривать из россиян? Не знаю. Мне нравился Парфёнов в «Тосно», но его «Урал» сейчас буксует. Не могу сказать что он был бы очень хорошим для «Спартака»
- Идут активные разговоры про Черчесова.
- Считаю Черчесова очень грамотным специалистом. И сейчас, когда ты на гребне волны, на пике своей популярности – в третий раз идти в «Спартак»… Два раза у Черчесова уже не сложилось. А один раз его сняли, когда команда вообще шла на втором месте. Станислав Саламович прекрасно понимает, что тут за публика. И в очередной раз входить в эту реку – не думаю, что Черчесову это нужно. По моим ощущениям маловероятно, чтобы Черчесов сейчас согласился возглавить «Спартак». Он тренер сборной, которого обожает вся страна. И идти в «Спартак», где очень быстро могут полететь плевки в твой адрес… Всё то, что нарабатывал за эти 5 лет сейчас спустить на нет – зачем ему это?
Разве что «Спартак» сделает такое предложение, от которого ни один человек не сможет отказаться.
- Тем не менее в новом контракте у Черчесова есть пункт о возможном совмещении...
- Слушайте, всё это решается на не уровне пунктов в контракте. Это всё для детей. Надо будет – продавят и договорятся. Все эти пункты не более чем фактический формализм. Сегодня он есть, а завтра, к примеру, позвонит Виталий Леонтьевич и попросит – так все активно поддержат, проголосуют. И вот – уже нет этого пункта. Так оно работает.
- Как считаете, произойдёт ли сейчас встряска в команде? Пойдёт ли эта перестановка команде на пользу?
- Вы знаете, сейчас команда в каком-то странном состоянии. И непонятно кого именно и как нужно трясти. Трясти Адриано? Так он итак вместо того чтобы играть трясёт руками на поле. Возможно, ему сказали падать чтобы были пенальти. Он и падает, но пенальти нет. Вот он и трясет изо всех сил руками. В последнем матче на это он, как мне кажется – потратил больше времени и сил чем на игру.
Трясти Фернандо? А зачем? Он итак прекрасно играет. Посмотрите на его штрафные и передачи. В защите Рассказов вроде бы неплох. Бокетти вроде бы тоже последний матч отыграл неплохо. Джикия вообще отлично играет.
Встряхивать кого-то в центре? Тоже не знаю кого. Ломовицкому вроде бы доверяют, но он просто, как мне кажется – ещё сыроват для этого уровня. Зобнин пашет. Хотел сказать «как конь», но так не стоит называть спартаковцев (смеётся).
Встряхивать в «Спартаке» никого не нужно. Нужно собрать этих игроков в единый коллектив. Чтобы они, как и 2 года назад заразились одной идеей и вновь стали сплочённым коллективом.
Правда не знаю, как, и можно ли их сейчас собрать в одну дружную семью. Может быть кого-то придётся продать, или отпустить из команды.
- На мой взгляд, отставка Карреры несколько запоздала. После того, как «Спартак» не прошёл в Лигу Чемпионов и стало видно, что команда не показывает хорошей игры – тут уже можно было его убирать. Продолжение этой истории, на мой взгляд, лишь привело к усилению нервозности в коллективе. И углублению взаимного недопонимания между игроками и тренером. И с каждой неудачей коллектив становился лишь всё более разрозненным.
И эта нервозность со стороны Карреры, например, выплёскивалась в таких поступках как отстранение Глушакова и Ещенко из-за каких то лайков. Это уже совершеннейшая глупость. Было видно что команда уже не единый коллектив. Не было единства, взаимовыручки, взаимопонимания, сплоченности.
Каждый отрабатывал то что был должен, но никто не рвал жилы и, к примеру, не пытался сыграть и за того парня. Никто откровенно не халявил, но и не убивался на поле. Думаю что поступили правильно. Иначе бы дальше уже могли пойти более жестокие конфликты – в том числе и на национальной почве: россияне и иностранцы.
К примеру, поводом для них мог стать Боккетти. Он играет много, а ошибается постоянно. И всё это могло перейти уже в чисто «итальянские вещи». Могли бы решить что «своих ставит, чужих – нет». Продолжать так не было смысла. Так что решение было правильным.
На кого будут менять? Не знаю. Видимо, какие-либо мысли по этому поводу в руководстве есть.
- Только ли тренер виноват в этом? Есть ли вина игроков?
- Возможно, что и игроки в какой-то мере в этом виноваты. Но игроки – они, когда все вместе, в некотором смысле как дети. Это нужно понимать и относиться к этому соответствующим образом. Думаю, что все понемногу тут виновны. И огромное количество игроков на одну и туже позицию, и ряд неразумных, несуразных приобретений за огромные деньги.
Если вы посчитаете эффективность приобретения некоторых игроков, их зарплаты и трансферы с одной стороны, и голы либо эффективность в обороне – с другой… Это будет очень смешно.
Тренер по идее на то и тренер, чтобы не давать приобретать на одну позицию столько человек. Сколько человек у «Спартака» на позиции под нападающим? Как-минимум 5 человек. А на краях никого. Вроде бы Мельгарехо один день сыграл неплохо в защите, а на следующий матч его сажают на лавку.
Вроде Рассказов неплохо себя проявил – но на следующий матч его нет. Джикия прекрасно играет – но его нет на поле. А выходит Петкович – и что мы увидели? Ничего. Всё это словно набор недоступных для логики фактов.
В результате всё и пришло к своему логическому завершению. При этом, повторюсь, мне кажется что это решение запоздало.
- Кто будет следующим тренером? Быть может лучше смотреть на отечественных тренеров если иностранцы не приживаются?
- Отечественные тренеры? А почему бы и нет? Тем более, если считать ими белорусов, то мне, к примеру, нравится работа Гончаренко. Ещё за 2 года до прихода в ЦСКА я говорил, что к нему стоит присмотреться «Спартаку». И Виктор Михайлович своей работой с ЦСКА это только подтверждает. Он понимает наш менталитет, наш чемпионат и ситуацию в футболе. И это большой плюс.
Кого именно рассматривать из россиян? Не знаю. Мне нравился Парфёнов в «Тосно», но его «Урал» сейчас буксует. Не могу сказать что он был бы очень хорошим для «Спартака»
- Идут активные разговоры про Черчесова.
- Считаю Черчесова очень грамотным специалистом. И сейчас, когда ты на гребне волны, на пике своей популярности – в третий раз идти в «Спартак»… Два раза у Черчесова уже не сложилось. А один раз его сняли, когда команда вообще шла на втором месте. Станислав Саламович прекрасно понимает, что тут за публика. И в очередной раз входить в эту реку – не думаю, что Черчесову это нужно. По моим ощущениям маловероятно, чтобы Черчесов сейчас согласился возглавить «Спартак». Он тренер сборной, которого обожает вся страна. И идти в «Спартак», где очень быстро могут полететь плевки в твой адрес… Всё то, что нарабатывал за эти 5 лет сейчас спустить на нет – зачем ему это?
Разве что «Спартак» сделает такое предложение, от которого ни один человек не сможет отказаться.
- Тем не менее в новом контракте у Черчесова есть пункт о возможном совмещении...
- Слушайте, всё это решается на не уровне пунктов в контракте. Это всё для детей. Надо будет – продавят и договорятся. Все эти пункты не более чем фактический формализм. Сегодня он есть, а завтра, к примеру, позвонит Виталий Леонтьевич и попросит – так все активно поддержат, проголосуют. И вот – уже нет этого пункта. Так оно работает.
- Как считаете, произойдёт ли сейчас встряска в команде? Пойдёт ли эта перестановка команде на пользу?
- Вы знаете, сейчас команда в каком-то странном состоянии. И непонятно кого именно и как нужно трясти. Трясти Адриано? Так он итак вместо того чтобы играть трясёт руками на поле. Возможно, ему сказали падать чтобы были пенальти. Он и падает, но пенальти нет. Вот он и трясет изо всех сил руками. В последнем матче на это он, как мне кажется – потратил больше времени и сил чем на игру.
Трясти Фернандо? А зачем? Он итак прекрасно играет. Посмотрите на его штрафные и передачи. В защите Рассказов вроде бы неплох. Бокетти вроде бы тоже последний матч отыграл неплохо. Джикия вообще отлично играет.
Встряхивать кого-то в центре? Тоже не знаю кого. Ломовицкому вроде бы доверяют, но он просто, как мне кажется – ещё сыроват для этого уровня. Зобнин пашет. Хотел сказать «как конь», но так не стоит называть спартаковцев (смеётся).
Встряхивать в «Спартаке» никого не нужно. Нужно собрать этих игроков в единый коллектив. Чтобы они, как и 2 года назад заразились одной идеей и вновь стали сплочённым коллективом.
Правда не знаю, как, и можно ли их сейчас собрать в одну дружную семью. Может быть кого-то придётся продать, или отпустить из команды.
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