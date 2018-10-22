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Денис Бояринцев: Черчесов сейчас номер один, он больше всех подходит "Спартаку"

Бывший футболист "Спартака" Денис Бояринцев прокомментировал новость об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых, а также назвал лучшего кандидата на роль нового наставника команды.

"Правильное ли решение уволить Карреру – покажет время. Обычно отставки встряхивают команду. В принципе к этому всё шло, у него был неплохой карт-бланш, было и доверие, но отсутствие игры и желаемого результата привело к отставке. Это часть тренерской профессии. Я думаю, что свежая кровь сможет вернуть команду на прежний, высокий уровень.

Сложно найти объективные причины, из-за которых у Карреры начались проблемы. Второй год после чемпионства всегда сложный, плюс пропала игра у прошлогодних лидеров. Постоянно возникали какие-то конфликты с игроками, отсутствовала та мощь, которую "Спартак" показывал в чемпионском сезоне. У Карреры было время, чтобы найти причины, подкорректировать игру, но, к сожалению, этого не произошло.

Кто должен стать преемником? Есть много хороших кандидатур, но хотелось бы видеть отечественного специалиста, тем более таковые есть. Для решения задач, которые стоят перед "Спартаком", нужен опытный тренер, который уже добивался каких-то успехов. Я думаю, руководство выберет самую достойную кандидатуру. Из фигурировавших в прессе фамилий, наверное, больше всех подходит Черчесов, это сейчас тренер номер один! Но это команда, с которой надо справиться, её надо вывести из ступора", - цитирует Бояринцева "Чемпионат.сом".
Теги: Бояринцев Спартак Черчесов Каррера
Сегодня, 17:01
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#1  safonas   (Сегодня, 17:18)
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Стас строит команду от обороны с быстрыми контратаками, не совсем для Спартака игра


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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