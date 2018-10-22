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Виталий Мутко: в РФС "Спартак" не обращался! Гудбай

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что "Спартак" заинтересован в услугах главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов. Дальше вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать. В РФС по тренеру "Спартак" не обращался! Никто не обращался по тренеру! Пока. Поверьте, у нас достаточно комфортные отношения и со "Спартаком", и с главным тренером. Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай!", - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
Теги: Мутко Черчесов Спартак
Сегодня, 17:18
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(3)
#6  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:08)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вобщем ему пока еще денег никто не заносил!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#5  zenitchik123   (Сегодня, 18:07)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Loko_
так и тянет англичанина на английские слова
joy
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#4  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 17:51)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
а когда этого чудика официально главой РФС назначили? flushed
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#3  spiri   (Сегодня, 17:46)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Лет ми спик фрoм май харт-idite nafig!! (c) flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:23)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Loko_
так и тянет англичанина на английские слова - ничего тут не поделаешь )

Пу ему словарик подарил, демонстрирует полученные знания.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  Loko_  NN (Сегодня, 17:22)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
так и тянет англичанина на английские слова - ничего тут не поделаешь )


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
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