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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Мостовой: если позовут в тренерский штаб "Спартака", с удовольствием отвечу "да" (8)
17:12
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14:03
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12:32
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12:20
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Источник: главный конкурент Черчесова за пост в "Спартаке" - уволенный из "Крыльев" Тихонов (50)
12:14
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11:10
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Отец Мамаева: футболисты просто не успевают взрослеть - они с 5 лет отдают свою жизнь футболу (8)
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09:33
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Виталий Мутко: в РФС "Спартак" не обращался! Гудбай
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что "Спартак" заинтересован в услугах главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
"Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов. Дальше вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать. В РФС по тренеру "Спартак" не обращался! Никто не обращался по тренеру! Пока. Поверьте, у нас достаточно комфортные отношения и со "Спартаком", и с главным тренером. Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай!", - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
"Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов. Дальше вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать. В РФС по тренеру "Спартак" не обращался! Никто не обращался по тренеру! Пока. Поверьте, у нас достаточно комфортные отношения и со "Спартаком", и с главным тренером. Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай!", - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
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