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Александр Мостовой: если позовут в тренерский штаб "Спартака", с удовольствием отвечу "да"

Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал новость об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых, а также поделился мыслями о кандидатах на освободившийся пост наставника команды.

"Всё шло к отставке. Это должно было произойти рано или поздно. Результата не было в последнее время. По таблице-то «Спартак» находится в не самом плохом положении. Другое дело, что это следствие внутрикомандных скандалов и последних матчей. Наступил этот момент. Надо спокойно отнестись к этому. Убрали и убрали. Что делать?

Черчесов и совмещение со сборной? Я против. Это никогда до добра не доводило. У нас много футбольных тренеров, которые могут это сделать. Тот же Рианчо появился непонятно откуда, как и Каррера. У меня кандидатуры нет. Готов ли я возглавить? У меня нет бумажки, которая даёт на это право. Но если меня позовут в штаб, то с удовольствием отвечу "да", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
Теги: Мостовой Спартак
Сегодня, 17:48
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#8  Сибирячок   (Сегодня, 18:01)
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online
Болеет за:
«Спартак»
В тренерской работе Мостовой ноль.

просто красавец и дурак в одном лице ТЫЦ
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Конек   (Сегодня, 17:58)
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  •  (2)

Цитата: spiri
Вот-вот!!Тихонов+Мостовой=.... flushed

Тихонов по сути единственная икона мясных, которая не замазана в г...е smirk
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#6  Rasmuz   (Сегодня, 17:56)
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Однозначно Мостовой не хуже испано-итальянцев.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#5  Frankenstein   (Сегодня, 17:54)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Конек
Лично я только за!!!

лично твое мнение,тут ни кому не упало
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 17:51)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Старая дева всё ещё ждала своего прекрасного принца. smile
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#3  liasport433   (Сегодня, 17:51)
  • -2
  •  (2)

Да нах ты нужен, ты на матч тв мне как хренов эксперт со своим мнением никогда не нравился
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  spiri   (Сегодня, 17:50)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вот-вот!!Тихонов+Мостовой=.... flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#1  Конек   (Сегодня, 17:50)
  • 0
  •  (2)

Лично я только за!!! laughing
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
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