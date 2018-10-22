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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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17:48
Александр Мостовой: если позовут в тренерский штаб "Спартака", с удовольствием отвечу "да" (8)
Александр Мостовой: если позовут в тренерский штаб "Спартака", с удовольствием отвечу "да" (8)
17:12
"Прощай и Бог с тобой!" Назаров опубликовал песню после увольнения Карреры из "Спартака" (видео) (11)
"Прощай и Бог с тобой!" Назаров опубликовал песню после увольнения Карреры из "Спартака" (видео) (11)
16:25
Джорджио Д'Урбано - про увольнение Карреры: претензии и давление выходят за рамки здравого смысла (3)
Джорджио Д'Урбано - про увольнение Карреры: претензии и давление выходят за рамки здравого смысла (3)
16:13
Доктор Лю: Каррера – слабый тренер. Он менял полсостава после каждой игры, зачем так делать? (32)
Доктор Лю: Каррера – слабый тренер. Он менял полсостава после каждой игры, зачем так делать? (32)
16:00
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12:14
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11:10
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Отец Мамаева: футболисты просто не успевают взрослеть - они с 5 лет отдают свою жизнь футболу (8)
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Черчесов, Слуцкий или Жардим? Кто будет тренировать московский "Спартак" после увольнения Карреры (9)
09:33
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Гия Григалава: мы полностью контролировали игру - "Спартак" создал лишь несколько полумоментов (2)
Александр Мостовой: если позовут в тренерский штаб "Спартака", с удовольствием отвечу "да"
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал новость об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера красно-белых, а также поделился мыслями о кандидатах на освободившийся пост наставника команды.
"Всё шло к отставке. Это должно было произойти рано или поздно. Результата не было в последнее время. По таблице-то «Спартак» находится в не самом плохом положении. Другое дело, что это следствие внутрикомандных скандалов и последних матчей. Наступил этот момент. Надо спокойно отнестись к этому. Убрали и убрали. Что делать?
Черчесов и совмещение со сборной? Я против. Это никогда до добра не доводило. У нас много футбольных тренеров, которые могут это сделать. Тот же Рианчо появился непонятно откуда, как и Каррера. У меня кандидатуры нет. Готов ли я возглавить? У меня нет бумажки, которая даёт на это право. Но если меня позовут в штаб, то с удовольствием отвечу "да", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
"Всё шло к отставке. Это должно было произойти рано или поздно. Результата не было в последнее время. По таблице-то «Спартак» находится в не самом плохом положении. Другое дело, что это следствие внутрикомандных скандалов и последних матчей. Наступил этот момент. Надо спокойно отнестись к этому. Убрали и убрали. Что делать?
Черчесов и совмещение со сборной? Я против. Это никогда до добра не доводило. У нас много футбольных тренеров, которые могут это сделать. Тот же Рианчо появился непонятно откуда, как и Каррера. У меня кандидатуры нет. Готов ли я возглавить? У меня нет бумажки, которая даёт на это право. Но если меня позовут в штаб, то с удовольствием отвечу "да", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
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