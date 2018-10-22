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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Прощай и Бог с тобой!" Назаров опубликовал песню после увольнения Карреры из "Спартака" (видео) (24)
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14:03
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11:10
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Отец Мамаева: футболисты просто не успевают взрослеть - они с 5 лет отдают свою жизнь футболу (8)
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Черчесов, Слуцкий или Жардим? Кто будет тренировать московский "Спартак" после увольнения Карреры (9)
Банковские счета Дениса Глушакова были арестованы
Никулинский суд Москвы арестовал банковские счета полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, который разводится с супругой Дарьей.
"В данный момент известные нам счета футболиста арестованы", - сказал адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены футболиста.
Адвокат отметил, что имущественные требования пока окончательно не определены. Связано это с тем, что оценка совместного имущества пока не была проведена.
"Можно только сказать, что речь идет о нескольких квартирах и денежных средствах семьи", — подытожил адвокат.
РАПСИ
"В данный момент известные нам счета футболиста арестованы", - сказал адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены футболиста.
Адвокат отметил, что имущественные требования пока окончательно не определены. Связано это с тем, что оценка совместного имущества пока не была проведена.
"Можно только сказать, что речь идет о нескольких квартирах и денежных средствах семьи", — подытожил адвокат.
РАПСИ
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