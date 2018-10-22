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Банковские счета Дениса Глушакова были арестованы

Никулинский суд Москвы арестовал банковские счета полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, который разводится с супругой Дарьей.

"В данный момент известные нам счета футболиста арестованы", - сказал адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены футболиста.

Адвокат отметил, что имущественные требования пока окончательно не определены. Связано это с тем, что оценка совместного имущества пока не была проведена.

"Можно только сказать, что речь идет о нескольких квартирах и денежных средствах семьи", — подытожил адвокат.

РАПСИ
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 18:05
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