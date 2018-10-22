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Юрий Гаврилов: новый тренер в "Спартаке" появится в течение 10 дней

Член попечительского совета ветеранов "Спартака" Юрий Гаврилов заявил, что новый тренер клуба будет назначен до конца октября.

"Новый тренер появится в течение 10 дней, вопрос решится до 1 ноября. Мы были у Федуна в четверг, разговаривали с ним. Было тогда уже понятно, что Каррера не остается. Федун вначале был за него, потом мы убедили его, что "Спартак" с Каррерой не растет, он фактически развалил коллектив.

Мы хотели бы с Черчесовым поговорить на предмет его прихода в "Спартак". Да, он возглавляет сборную, но с ней же не надо постоянно работать. Надо еще побеседовать с ним, и я уверен, что мы решим этот вопрос", — цитирует Гаврилова ТАСС.
Теги: Гаврилов Спартак Черчесов
Сегодня, 18:11
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27
(5)
#27  oblom   (Сегодня, 19:45)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rasmuz
Гаврилов легенда Динамо , а не Спартака. В Спартак он перешел на излете карьеры. Советский легионер. Как Хидиятуллин - легионер ЦСКА.

Это кто тебе такой лапши навешал?Спасибо,поржал,особенно как на излете карьеры легенда Динамо в Спартаке поиграл.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#26  Смотрящий  Москва (Сегодня, 19:40)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rasmuz
В 77 году на Спартак в 1 лиге ходило больше народу, чем на Динамо и Торпедо вместе взятые.


На Спартак всегда ходило больше народу, чем на Динамо и Торпедо вместе взятые.

Цитата: Rasmuz
Гаврилов легенда Динамо , а не Спартака. В Спартак он перешел на излете карьеры

1977 - 1985.
90 голов.
Хорошенький "излёт"! Излёт был уже в Днепре и Локо.

Цитата: Rasmuz

Кстати Е. Ловчев вместе со СП76 вылетел в первую лигу и сбежал из команды.


Знаток!
Ловчев в Динамо - с 1978 года.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#25  Андрей Негодин   (Сегодня, 19:30)
  • -3
  •  (5)

коз на конченная , вот от кого идут войны внутри спартака от таких как гаврилов , пока они будут ввязываться во внутр команды спартак утонет

P. Holmberg,
ты прав на все сто
Регистрация: 7.01.2017 [жалоба]
#24  Смотрящий  Москва (Сегодня, 19:26)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Раз и охренеем, когда это будет Конте


Или серьёзный немецкий тренер?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#23  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 19:10)
  • -1
  •  (9)

Да какая разница, когда появится очередной смертник))) Срок его правления известен заранее- к маю выпердят. Опять начнут "сливать" с первых же матчей.

В такой помойке, как федуновский спатак ни один нормальный специалист не уживется. Состав- полное гавно, какие- то группировки, сливальщики, селекция- гавно, академия- гавно. РУ - кланы распильщиков трансферных денег.

Первый, кто начал объяснять Федуну, что он скупает гавно и нужны нормальные игроки- был Эмери, которого тут же слили , через 2 месяца)) Остальные продержались чуть подольше.

Когда Федуну объясняют, что состав у него гавно, то ненавязчиво следуют выводы, что и сам Федун- говноруководитель, которого разводят и кидают говносоветчики. А Федуну - обидно)))) Вот он и отыгравается на тренеришках))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#22  Schweinsteiger   (Сегодня, 19:09)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
епучий попечительский совет


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#21  Realist2000   (Сегодня, 19:06)
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: Rasmuz
Как Хидиятуллин - легионер ЦСКА.

ЦСКА воспользовались возможностью призвать Хидиятуллина в армию и чуть не сгубили парня.А ты - легионер... Да и Гаврилов был не нужен Динамо и стал именно спартаковской легендой.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#20  nevada007   (Сегодня, 18:58)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
епаный матрос!!!!!!!!!! развалил коллектив???? да с таким маразмом, как у Гаврилова, за поступок тех же глушака и ещенко он бы их по голове гладил??? сомневаюсь! Что значит клуб не растет?!?! А Черчесов придет и все заиграют???? Поставит стариков в основу и прощай молодежь - вот он, рост Спартака!!!!!! и никто не задумывается о том, что, может быть, успех усатого со сборной в том, что не нужно ежедневно тренироваться на протяжении всего сезона, готовится к новому сопернику каждую неделю.... а то и к двум в неделю!!! одним выражением: меньше тренерской интенсивности и траты энергии! а тут ещё и в Спартак его хотят.... Пора бы этим ветеранам сказать: ваше время , и футбол вашего времени, давно ушли!!!!!!! разваливают коллектив р*** негатив этих ветеранов, псевдоэкспертов и псевдоболел!!!.... к сожалению что сделано, то сделано.... хотелось бы, чтобы новый тренер также сильно доверял молодежи!!! Возможно Жардим....

p.s. Grazie, MASSIMO! Grazie, бл*ять! Vivo СПАРТАК!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
#19  GS  Москва (Сегодня, 18:57)
  • +3
  •  (5)
online

Rasmuz,
Ловчев не сбежал.
Его Бесков выгнал, потому что слишком много об себе понимал.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#18  Blessing  Спб (Сегодня, 18:53)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Хулен Лопетеги скоро как раз освобождается. Как раз спартаковский тренер.

Ничего себе... ты конфетку страдальцам кинул... confused Они теперь помимо известных проблем, слюной изойдут, по лавочникам Реала.
Зря ты так, не по-людски как-то, жестоко.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#17  Rasmuz   (Сегодня, 18:42)
  • -2
  •  (8)

Кстати Е. Ловчев вместе со СП76 вылетел в первую лигу и сбежал из команды. Спасать команду пригласили Бескова и забракованных динамовцев ( Павленко и других в т.ч. Гаврилов). Потом появились Сочнов,Ярцев,Хидиятуллин Романцев, Черенков и т.д.. В 77 году на Спартак в 1 лиге ходило больше народу, чем на Динамо и Торпедо вместе взятые.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#16  СуперШтангист   (Сегодня, 18:41)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Хулен Лопетеги скоро как раз освобождается. Как раз спартаковский тренер.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#15  Владимир Панфилов   (Сегодня, 18:39)
  • -3
  •  (9)

Ну конечно Андрея Тихонова надо ставить,он наш А этих итальянцев,испанцев уволить,Пилипчука в помошники!
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#14  Конек   (Сегодня, 18:38)
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: diego milito 22
Тихонов не готов по ряду причин возглавить "Спартак". Главная причина- низкая тренерская квалификация. Пример его работы в Самаре выглядит удручающе.

а вдруг попрет? smile и потом-он же ЛЕГЕНДА laughing
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#13  Сибирячок   (Сегодня, 18:36)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rasmuz
Гаврилов легенда Динамо , а не Спартака. В Спартак он перешел на излете карьеры. Советский легионер. Как Хидиятуллин - легионер ЦСКА.

Ты дебил. За динаму он сыграл 37 матчей и забил 5 голов. За Спартак 280 и 90. Как он мог стать легендой динамо?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#12  diego milito 22   (Сегодня, 18:32)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
На чемпионате в опросе лидирует Тихонов.А почему нет?У Семака получается,Тиша разве не сможет?



Тихонов не готов по ряду причин возглавить "Спартак". Главная причина- низкая тренерская квалификация. Пример его работы в Самаре выглядит удручающе.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#11  Riders1990  bunker (Сегодня, 18:30)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кот КБ Матроскин,
Тиша не Аленичев с дисциплиной у него все в норме будет


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#10  Rasmuz   (Сегодня, 18:30)
  • -8
  •  (10)

Гаврилов легенда Динамо , а не Спартака. В Спартак он перешел на излете карьеры. Советский легионер. Как Хидиятуллин - легионер ЦСКА.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#9  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:29)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Оказывается Юра так пошутил, на чемпе уже разместили его "раскаяние" за шутку.Глупая шутка если так.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#8  rwspartach  Россия (Сегодня, 18:24)
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
А вот это реально уже секта.Тьфу млять.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#7  GS  Москва (Сегодня, 18:24)
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: Сибирячок
Раз и охренеем, когда это будет Конте

Кстати о Конте. Каррера был вторым человеком у Конте и повторил его историю:
Конте взял в свой первый сезон чемпионство в АПЛ, но провалил второй сезон и был выгнан.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#6  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:23)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
На чемпионате в опросе лидирует Тихонов.А почему нет?У Семака получается,Тиша разве не сможет?

Аленичева мало?
может Титова еще попробуем???
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#5  filin89  Коми Африка (Сегодня, 18:19)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот они-серые кардиналы, ветераны спартака. Решили за всех. smile
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 18:18)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Раз и охренеем, когда это будет Конте
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Rasmuz   (Сегодня, 18:18)
  • -9
  •  (9)

Гаврилов не спартаковец по происхождению.

Хотя у него связи в МВД.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#2  GS  Москва (Сегодня, 18:15)
  • +3
  •  (9)
online

Значитца, без легенд™ (мать их так!) не обошлось.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  Riders1990  bunker (Сегодня, 18:14)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
На чемпионате в опросе лидирует Тихонов.А почему нет?У Семака получается,Тиша разве не сможет?


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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