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Бывший футболист сборной Украины: Рианчо - пустышка, но делает из себя главного

Четырехкратный чемпион Украины в составе киевского "Динамо", бывший футболист сборной Украины, а ныне эксперт и комментатор Виктор Леоненко раскритиковал испанского специалиста Рауля Рианчо, который после ухода из "Спартака" Массимо Карреры был назначен исполняющим обязанности главного тренера московской команды.

"Слава богу, с Рианчо не работал. Что по нему сказать? Пустышка, как и Сергей Ребров. Хотя, "Спартаку" он может и подойти — "Спартак" же типа как "Барселона" играет. Давно я, правда, не видел игры российского клуба. Я-то помню нормальный "Спартак", а кто такой этот Каррера, вообще не знаю. По сути, он повторил путь Реброва. Тот выиграл с "Динамо" чемпионат, потому что из-за всех этих событий киевляне много игр провели дома. Рианчо ему помогал. Он такой человек, который — не буду говорить это нехорошее слово… Он был в "Рубине", еще где-то. И везде были провалы.

"Динамо" как играло? Бей вперед и беги — чисто олени. "Спартак", который я помню, пытался контролировать мяч. Не знаю, что там сейчас. Если Рианчо «и.о.», то, наверное, надолго не оставят. С чем и поздравляю спартаковских болельщиков. Второй тренер так себя не ведет. Он бегал постоянно вдоль бровки, подсказывал, орал. Зачем в команде второй главный тренер? А если он как главный, то должен нести ответственность вместе с главным. Но его оставили. За полтора месяца до зимы может начудить. Я ему прозвище дал — Полубесков. Его никогда нельзя брать вторым, потому что он всегда сделает из себя первого.

Вопрос еще и в том, что могут футболисты. Как сказал Газзаев, надо исходить из того, что есть, а не того, что хотим. Смогут нынешние игроки "Спартака" играть в тот футбол, который хочет Рианчо? Не уверен. В сборной Украины вот не смогли, как хочет Шевченко, играть в контроль мяча. Там контроль только между защитниками и вратарем. Еще хорошо, что Марлос там как-то разбавил сборную за счет техники.

А в "Спартаке" есть такие игроки как Адриано. Мне сказали, что он удачный сезон выдал. Сколько забил? Десять за 30 матчей. И это удачно? Да это просто не нападающий. Голы в касание. Очень тяжелые — ага", - цитирует Леоненко Sport24.
Теги: Спартак Леоненко
Сегодня, 18:23
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11
(5)
#11  Charodei  Борзя (Сегодня, 19:52)
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Болеет за:
ЦСКА
Ну что сказать,?Как раз ,судя по описанию,Рианчо и Спартак-близнецы-братья.Что Рианчо-пустышка,что Спартак—давно уже пустышка,но с претензией на исключительность,основанную на нафталиновом прошлом....
В таких ситуациях говорят:они нашли друг друга.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#10  Смотрящий  Москва (Сегодня, 19:23)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
с Рианчо не работал.
Давно я, правда, не видел игры российского клуба.
кто такой этот Каррера, вообще не знаю

Знаток - оценщик. flushed


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#9  Freddy   (Сегодня, 19:19)
  • -1
  •  (5)

очередной дегенеративный хохлобакс
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#8  pahitosik  Москва (Сегодня, 18:59)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чёрт подери, читаешь коммент человека из прошлых наших годов. Плять...очень жаль, что разосрались и, похоже, навсегда. А мож как-нибудь срастётся??? Нет, хохлопидоры это, продажные твари. Сдохните, убийцы детей Донбаса. СУКИ rage
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#7  zenitchik123   (Сегодня, 18:58)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
по себе видимо судит...хохлы все такие
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#6  Владимир Панфилов   (Сегодня, 18:41)
  • 0
  •  (4)

Своих русских полно.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#5  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:40)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
бу-га-га smile

ну что сказать - по пояс....)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#4  Конек   (Сегодня, 18:38)
  • -1
  •  (7)
online

"Спартак" же типа как "Барселона" играет
laughing
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#3  К.А.  Столица (Сегодня, 18:37)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
которое добывают

сильно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:35)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
ешь сало

которое добывают из свиней

бу-га-га smile


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:25)
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  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
ешь сало
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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