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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Бывший футболист сборной Украины: Рианчо - пустышка, но делает из себя главного
Четырехкратный чемпион Украины в составе киевского "Динамо", бывший футболист сборной Украины, а ныне эксперт и комментатор Виктор Леоненко раскритиковал испанского специалиста Рауля Рианчо, который после ухода из "Спартака" Массимо Карреры был назначен исполняющим обязанности главного тренера московской команды.
"Слава богу, с Рианчо не работал. Что по нему сказать? Пустышка, как и Сергей Ребров. Хотя, "Спартаку" он может и подойти — "Спартак" же типа как "Барселона" играет. Давно я, правда, не видел игры российского клуба. Я-то помню нормальный "Спартак", а кто такой этот Каррера, вообще не знаю. По сути, он повторил путь Реброва. Тот выиграл с "Динамо" чемпионат, потому что из-за всех этих событий киевляне много игр провели дома. Рианчо ему помогал. Он такой человек, который — не буду говорить это нехорошее слово… Он был в "Рубине", еще где-то. И везде были провалы.
"Динамо" как играло? Бей вперед и беги — чисто олени. "Спартак", который я помню, пытался контролировать мяч. Не знаю, что там сейчас. Если Рианчо «и.о.», то, наверное, надолго не оставят. С чем и поздравляю спартаковских болельщиков. Второй тренер так себя не ведет. Он бегал постоянно вдоль бровки, подсказывал, орал. Зачем в команде второй главный тренер? А если он как главный, то должен нести ответственность вместе с главным. Но его оставили. За полтора месяца до зимы может начудить. Я ему прозвище дал — Полубесков. Его никогда нельзя брать вторым, потому что он всегда сделает из себя первого.
Вопрос еще и в том, что могут футболисты. Как сказал Газзаев, надо исходить из того, что есть, а не того, что хотим. Смогут нынешние игроки "Спартака" играть в тот футбол, который хочет Рианчо? Не уверен. В сборной Украины вот не смогли, как хочет Шевченко, играть в контроль мяча. Там контроль только между защитниками и вратарем. Еще хорошо, что Марлос там как-то разбавил сборную за счет техники.
А в "Спартаке" есть такие игроки как Адриано. Мне сказали, что он удачный сезон выдал. Сколько забил? Десять за 30 матчей. И это удачно? Да это просто не нападающий. Голы в касание. Очень тяжелые — ага", - цитирует Леоненко Sport24.
"Слава богу, с Рианчо не работал. Что по нему сказать? Пустышка, как и Сергей Ребров. Хотя, "Спартаку" он может и подойти — "Спартак" же типа как "Барселона" играет. Давно я, правда, не видел игры российского клуба. Я-то помню нормальный "Спартак", а кто такой этот Каррера, вообще не знаю. По сути, он повторил путь Реброва. Тот выиграл с "Динамо" чемпионат, потому что из-за всех этих событий киевляне много игр провели дома. Рианчо ему помогал. Он такой человек, который — не буду говорить это нехорошее слово… Он был в "Рубине", еще где-то. И везде были провалы.
"Динамо" как играло? Бей вперед и беги — чисто олени. "Спартак", который я помню, пытался контролировать мяч. Не знаю, что там сейчас. Если Рианчо «и.о.», то, наверное, надолго не оставят. С чем и поздравляю спартаковских болельщиков. Второй тренер так себя не ведет. Он бегал постоянно вдоль бровки, подсказывал, орал. Зачем в команде второй главный тренер? А если он как главный, то должен нести ответственность вместе с главным. Но его оставили. За полтора месяца до зимы может начудить. Я ему прозвище дал — Полубесков. Его никогда нельзя брать вторым, потому что он всегда сделает из себя первого.
Вопрос еще и в том, что могут футболисты. Как сказал Газзаев, надо исходить из того, что есть, а не того, что хотим. Смогут нынешние игроки "Спартака" играть в тот футбол, который хочет Рианчо? Не уверен. В сборной Украины вот не смогли, как хочет Шевченко, играть в контроль мяча. Там контроль только между защитниками и вратарем. Еще хорошо, что Марлос там как-то разбавил сборную за счет техники.
А в "Спартаке" есть такие игроки как Адриано. Мне сказали, что он удачный сезон выдал. Сколько забил? Десять за 30 матчей. И это удачно? Да это просто не нападающий. Голы в касание. Очень тяжелые — ага", - цитирует Леоненко Sport24.
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