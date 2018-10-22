Рауль Рианчо провел первую тренировку в "Спартаке"

В понедельник испанец Рауль Рианчо провел первую тренировку в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".Перед началом занятия, 58-летний специалист признался, что назначение для него стало полной неожиданностью. Также он попросил команду максимально отдаваться делу на тренировках и в предстоящих играх, особенно учитывая их непростой график.Ближайший матч "Спартак" проведет в четверг, 25 октября, против "Рейнджерс".