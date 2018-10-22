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Рауль Рианчо провел первую тренировку в "Спартаке"

В понедельник испанец Рауль Рианчо провел первую тренировку в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".

Перед началом занятия, 58-летний специалист признался, что назначение для него стало полной неожиданностью. Также он попросил команду максимально отдаваться делу на тренировках и в предстоящих играх, особенно учитывая их непростой график.

Ближайший матч "Спартак" проведет в четверг, 25 октября, против "Рейнджерс".

ФК "Спартак"
Теги: Рианчо Спартак
Сегодня, 18:31
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6
(5)
#6  MAG554  UdSSR (Сегодня, 20:00)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
дежа вю. пару удачных матчей и главный тренер. а то списки- записки...)))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#5  pahitosik  Москва (Сегодня, 19:51)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё, мы погнали за медалями dizzy_face
flushed grinning unamused



Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#4  ajax101  Москва (Сегодня, 19:08)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
За пивком Глушакову сбегал?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 19:05)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
пусть просто... - отдаются smirk

тебе латентному видней smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#2  МАРТ  тюмень (Сегодня, 18:48)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
что уж отдаваться делу...
пусть просто... - отдаются smirk

..опытный?.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:36)
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
что уж отдаваться делу...
пусть просто... - отдаются smirk


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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