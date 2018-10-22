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Юрий Гаврилов: я пошутил, что ветераны "Спартака" советовали Федуну уволить Карреру

Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал свои недавние слова о том, что ветераны посоветовали президенту клуба Леониду Федуну уволить главного тренера Массимо Карреру.

"Я пошутил! Мне звонят сегодня по 150 человек, уже надоели все. Кто я такой, чтобы Федуну советовать, что надо увольнять Карреру? Это была шутка. А отставка Карреры логична. Нет результата, в команде конфликты. Истории с Глушаковым и так далее. Три игры кряду дома команда проиграла. Я никуда не ходил с советом ветеранов к Федуну. Я посмеялся", - цитирует Гаврилова "Чемпионат.сом".
Теги: Гаврилов Федун Каррера Спартак
Сегодня, 18:41
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7
(3)
#7  zenitchik123   (Сегодня, 19:03)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
он пошутил, они пошутили...Федун без чувства юмора.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 19:03)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Нашли какого-то Гаврилова, тот ляпнул что-то, теперь обсасывают слова ничего не значащего человека. Там есть известный Ловчев, пусть его цитируют, его хоть все знают, как знатного свинячьего оратора.

пс: а вообще. не мешало бы огласить весь список Попечительского совета, а то тишина, никто не знает. кто серый кардинал? Знали Ловчева, теперь вот Гаврилова(тёмная лошадка), а остальные кто, очень интересно?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Rasmuz   (Сегодня, 18:51)
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  •  (4)

Гаврилов не воспитанник Спартака, но 7 лет играл за команду. Как Бубнов, Горлукович,Аджоев, Мачаидзе, Юран, Радченко и многие другие.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
#4  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 18:50)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Фух, отлегло. Думал действительно Федун рехнулся, слушает ветеранов по поводу комплектования команды. Идут они лесом
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#3  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:49)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Петросянит?)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#2  makcnmka   (Сегодня, 18:49)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Такой шутник.... видимо все решения так же в шутку принимаются. Все приходят к Федуну и шутят. А Федун не понимает.... И Спартак весь тоже в шутку. Каррера пару лет назад "пошутил" что чемпионами станем и Федун поверил...
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 18:48)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец, Юрий! Так и надо с этими желтыми СМИ разговаривать!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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