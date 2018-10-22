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"Спартак" предложил Каррере посетить матч и попрощаться с фанатами

Сегодня, 22 октября, итальянец Массимо Каррера покинул пост главного тренера "Спартака". Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

После встречи с командой Каррера прибыл в офис московского клуба, где были улажены детали расторжения соглашения. По окончании всех юридических процедур вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов предложил итальянскому специалисту посетить один из следующих домашних матчей красно-белых и попрощаться с болельщиками.

ФК "Спартак"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 19:35
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#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:04)
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online
Болеет за:
«Зенит»
А прощание с Федуном когда будет?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  KOZbIPb  город Белых Ночей (Сегодня, 20:01)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Достоин хороших слов, и прощания с фанатами,
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
#2  Mahoylich  Москва (Сегодня, 19:50)
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Болелы его уважают и попрощаться с ним надо по человечески. Заслужил.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#1  SVN   (Сегодня, 19:40)
  • -1
  •  (9)
online

надеюсь Массимо пошлет это Г.... по фамилии федун куда подальше..
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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