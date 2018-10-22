"Спартак" предложил Каррере посетить матч и попрощаться с фанатами

Сегодня, 22 октября, итальянец Массимо Каррера покинул пост главного тренера "Спартака". Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.После встречи с командой Каррера прибыл в офис московского клуба, где были улажены детали расторжения соглашения. По окончании всех юридических процедур вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов предложил итальянскому специалисту посетить один из следующих домашних матчей красно-белых и попрощаться с болельщиками.