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Станислав Лысенко: лично для меня Каррера был и остаётся достаточно неплохим тренером

Экс-футболист «Кубани» и ЦСКА, бывший спортивный директор «Краснодара» Станислав Лысенко в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info прокомментировал отставку главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

- Вы знаете, я вообще всегда не понимал, и не буду понимать ситуацию, когда полтора года назад его носили на руках. За первое чемпионство за 16 лет. А когда на следующий год команда стала третьей – его начали разносить в пух и прах. Где логика? Где разум? Я не понимаю.

Лично на мой взгляд Каррера сделал результат. Но у всех бывают спады. А сейчас, видимо, наслоилось то, что, возможно не складываются отношения с футболистами. Но чтобы судить об этом – нужно быть внутри коллектива. Только так можно понять что именно происходит. Но точно что не один Каррера в происходящем виноват. Если брать результат, то, считаю, его уволили неправильно.

- Три поражения в трёх последних матчах…
 - Слушайте, ну а как сейчас играет «Реал»? Дела у них идут далеко не лучшим образом. (Команда занимает 7-е место в Ла Лиге – прим. ред.) Все понимают, что ничего хорошего в этом нет. Но в Мадриде все терпят. Они осознают что если начинаются не лучшие серии игр – это вовсе не означает что нужно менять тренера.

- Считаете нужно было дать доработать до логической точки?
 - Я просто не понимаю оснований для такого решения. На каком месте сейчас идёт «Спартак»?

- На седьмом. Но были бы вторыми выиграй вчера матч. Однако проиграли, ведя в счёте.
 - Вот видите. Проиграли – что тут поделаешь? Так бывает. Лично я не сторонник таких решений.

- Кого, как вы считаете, стоит приглашать в «Спартак» после отставки Карреры для улучшения ситуации?
 - Не знаю. Ведь у «Спартака» задача не только идти в лидерах чемпионата, но и сохранять свой стиль игры. Лично для меня Каррера был и остаётся достаточно неплохим тренером.

- Но ситуация с Ещенко и Глушаковым наверняка – не самые лучшие в его жизни.
 - А почему вы считаете в этом виноват Каррера? Лично я не считаю, что тут виноват только Каррера, либо только Глушаков. Это их взаимоотношения. И если в команде случился конфликт – это не повод сразу же кому-то вешать клеймо. Или вы считаете, что Глушаков себя ведёт достойно? Лично я так не считаю.

- В конфликте всегда виноваты оба. Но как-минимум Каррера старше, опытнее в жизни. И он тренер а не игрок.
 - Правильно. Но у тренера есть свои задачи. Например, он обязан сделать так, чтобы в коллективе был порядок. Чтобы были уважительные отношения. Насколько я понимаю Глушаков не совсем корректно себя повёл. И как на это должен реагировать тренер? Черчесов не взял в сборную Денисова – и правильно сделал. И чего только про него не говорили. Но он добился результата. Так и в этой ситуации.
Теги: Спартак Каррера Лысенко
Сегодня, 19:40
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#1  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 19:50)
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Болеет за:
«Барселона»
Первое адекватное мнение за этот день.


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Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
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