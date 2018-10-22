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Андрей Гашкин: "Спартак" должен возглавить российский специалист

Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Гашкин прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера московской команды.

"Тяжело сказать, правильное ли решение уволить Карреру. Решать это должны владельцы. Если судить по последним играм, то команде, конечно, нужны перемены. Лидеры команды – и Глушаков, и Ещенко – сосланы в дубль. Значит, что-то не так, внутри происходит что-то ненормальное.

Я считаю, что команду должен возглавить российский специалист. Черчесов? Почему нет? Я за отечественных специалистов", - цитирует Гашкина "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 20:13
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#2  Blessing  Спб (Сегодня, 20:35)
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Болеет за:
«Зенит»
Русского, негра, китайца, инопланетянина..., какая разница, если результат предрешён.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  студия дускай   (Сегодня, 20:14)
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суверенный футбол панимаш
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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