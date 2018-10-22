Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" начал оформлять визы Ещенко и Глушакову до их перевода в дубль

"Спартак" прокомментировал информацию об оформлении британских виз защитнику Андрею Ещенко и полузащитнику Денису Глушакову.

Напомним, ранее футболисты были переведены в дубль.

"Сегодня в прессе появился ряд публикаций, связанных со "Спартаком", которые не соответствуют действительности. Сообщалось, что клуб оформлял британские визы Андрею Ещенко и Денису Глушакову "за спиной главного тренера".

На самом деле процесс оформления виз начался задолго до того, как эти игроки стали тренироваться с дублирующим составом. При этом визы оформлялись всем без исключения футболистам, которые были включены в заявку на Лигу Европы", - говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Спартак Ещенко Глушаков
Сегодня, 20:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да всем насрать.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:14)
  • 0
  •  (4)
online

А Рианчо взяли еще до начала сезона, хотя Каррера не просил.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.