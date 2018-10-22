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Наиль Измайлов: желаю Каррере новых свершений в дальнейшей карьере

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов пожелал успехов Массимо Каррере, который был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых.

"Массимо Каррера покидает пост главного тренера "Спартака". Безусловно, проделанная им работа стоит отдельных слов благодарности: именно Каррера стал одним из главных творцов долгожданного чемпионства, вписав свое имя в историю клуба. Однако ни одна из поставленных перед ним на прошлый и нынешний сезоны задач не была выполнена, а тенденций к улучшениям мы не видим. Исполнять обязанности главного тренера будет Рауль Рианчо. Желаю Массимо Каррере новых свершений в дальнейшей карьере!", - написал Измайлов в своем телеграм-канале.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 22:19
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#2  Makc33   (Сегодня, 22:55)
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Тебе бы пожелать удачной карьеры в другом месте, вместе со всей селекционной службой и прочими дармоедами
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  DIMANAJ  Саров (Сегодня, 22:22)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
У вас валера сколько лет феерил, видимо задачи выполнял, чудаки.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
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