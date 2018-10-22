Наиль Измайлов: желаю Каррере новых свершений в дальнейшей карьере

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов пожелал успехов Массимо Каррере, который был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых."Массимо Каррера покидает пост главного тренера "Спартака". Безусловно, проделанная им работа стоит отдельных слов благодарности: именно Каррера стал одним из главных творцов долгожданного чемпионства, вписав свое имя в историю клуба. Однако ни одна из поставленных перед ним на прошлый и нынешний сезоны задач не была выполнена, а тенденций к улучшениям мы не видим. Исполнять обязанности главного тренера будет Рауль Рианчо. Желаю Массимо Каррере новых свершений в дальнейшей карьере!", - написал Измайлов в своем телеграм-канале.