Переводчик Карреры: мы жили этими эмоциями

Артем Фетисов, переводчик Массимо Карреры, подвел итог работы в "Спартаке".Каррера сегодня днем был отправлен в отставку."Мы жили этими эмоциям", - написал Фетисов.