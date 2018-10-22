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Переводчик Карреры: мы жили этими эмоциями

Артем Фетисов, переводчик Массимо Карреры, подвел итог работы в "Спартаке".

Каррера сегодня днем был отправлен в отставку.

"Мы жили этими эмоциям", - написал Фетисов.

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...мы жили этими эмоциями???

A post shared by Artem Fetisov (@fetisov88sawa) on

Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 22:22
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(2)
#1  zloy   (Сегодня, 23:19)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
тоже за дверь
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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