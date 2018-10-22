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Роман Зобнин поблагодарил Карреру за доверие

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин выразил слова благодарности Массимо Каррере, который сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых.

"Спасибо за доверие и поддержку на протяжении всего периода работы с Вами!" - написал Зобнин.

Теги: Зобнин Каррера Спартак
Сегодня, 22:44
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