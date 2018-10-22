Роман Зобнин поблагодарил Карреру за доверие

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин выразил слова благодарности Массимо Каррере, который сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых."Спасибо за доверие и поддержку на протяжении всего периода работы с Вами!" - написал Зобнин.