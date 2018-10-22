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Артемий Панарин о Кокорине и Мамаеве: толпой избивать человека - это низко, по-бабски

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин - о деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"СМИ, конечно, раздувают историю, но, думаю, футболисты это заслужили, учитывая, как себя повели. Каждый мог бы оказаться на их месте в том смысле, что подраться, по моему мнению, можно всегда – на улице или еще где-то. Но толпой когда одного избиваешь – это низко просто, по-бабски. У меня только негативный взгляд на них сейчас. Хотя я понимаю, что там была тусовка, мозг не всегда соображает на ней хорошо. Надеюсь, что им стыдно за эти поступки и что они не гордятся тем, что избили человека, который завтракал там", - цитирует Панарина "Спорт-Экспресс".
Теги: Кокорин Мамаев
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