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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Жаль, что в конце так вышло. Ты боец, должен меня понять". Каррера ответил Андрею Ещенко
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил защитнику красно-белых Андрею Ещенко, который ранее поблагодарил итальянца за совместную работу.
Напомним, сегодня, 22 октября стало известно, что Каррера отправлен в отставку.
"Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты должен менять понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!" - ответил Каррера в инстаграме.
Андрей Ещенко: спасибо за всё, Массимо, я всегда ценил наши взаимоотношения
Напомним, сегодня, 22 октября стало известно, что Каррера отправлен в отставку.
"Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты должен менять понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!" - ответил Каррера в инстаграме.
Андрей Ещенко: спасибо за всё, Массимо, я всегда ценил наши взаимоотношения
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