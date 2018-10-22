"Жаль, что в конце так вышло. Ты боец, должен меня понять". Каррера ответил Андрею Ещенко

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил защитнику красно-белых Андрею Ещенко, который ранее поблагодарил итальянца за совместную работу.Напомним, сегодня, 22 октября стало известно, что Каррера отправлен в отставку."Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты должен менять понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!" - ответил Каррера в инстаграме.