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"Жаль, что в конце так вышло. Ты боец, должен меня понять". Каррера ответил Андрею Ещенко

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил защитнику красно-белых Андрею Ещенко, который ранее поблагодарил итальянца за совместную работу.

Напомним, сегодня, 22 октября стало известно, что Каррера отправлен в отставку.

"Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты должен менять понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!" - ответил Каррера в инстаграме.

Андрей Ещенко: спасибо за всё, Массимо, я всегда ценил наши взаимоотношения
Теги: Каррера Ещенко Спартак
Сегодня, 23:17
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