Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Дочь Карреры – болельщикам "Спартака": вы навсегда в наших сердцах, потому что вы лучшие

Старшая дочь экс-тренера "Спартака" Массимо Карреры Франческа поблагодарила фанатов московской команды.

"Самый прекрасный опыт. Я сохраню это в своем сердце. Спасибо всем за вашу поддержку и за все ваши замечательные сообщения.

Вы навсегда останетесь в наших сердцах, потому что вы лучшие болельщики!" – написала Франческа Каррера в инстаграме.

Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 23:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.