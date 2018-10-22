Дочь Карреры – болельщикам "Спартака": вы навсегда в наших сердцах, потому что вы лучшие

Старшая дочь экс-тренера "Спартака" Массимо Карреры Франческа поблагодарила фанатов московской команды."Самый прекрасный опыт. Я сохраню это в своем сердце. Спасибо всем за вашу поддержку и за все ваши замечательные сообщения.Вы навсегда останетесь в наших сердцах, потому что вы лучшие болельщики!" – написала Франческа Каррера в инстаграме.