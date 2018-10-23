"Ты серьезно?" Дочь Карреры ответила Денису Глушакову (фото)

Франческа Каррера, дочь бывшего тренера "Спартака" Массимо Карреры ответила полузащитнику команды Дениса Глушакова за слова благодарности в адрес ее отца."Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!", - написал ранее Глушаков в Инстаграме."Ты серьезно?????", - написала Франческа Каррера в комментариях.Напомним, Каррера ранее отправил Глушакова вместе с Ещенко во вторую команду. Сегодня было объявлено об отставке Карреры.