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"Ты серьезно?" Дочь Карреры ответила Денису Глушакову (фото)

Франческа Каррера, дочь бывшего тренера "Спартака" Массимо Карреры ответила полузащитнику команды Дениса Глушакова за слова благодарности в адрес ее отца.

"Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!", - написал ранее Глушаков в Инстаграме.

"Ты серьезно?????", - написала Франческа Каррера в комментариях.

Напомним, Каррера ранее отправил Глушакова вместе с Ещенко во вторую команду. Сегодня было объявлено об отставке Карреры.

"Ты серьезно?" Дочь Карреры ответила Денису Глушакову (фото)
Теги: Каррера Глушаков Спартак
Сегодня, 00:05
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8
(4)
#8  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:02)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь я понял за что Макар сослал его в дубль, на Францеску глаз положил. А потом сдал его его жене. Все сходится. А я да Дениска, а я да ***н сын.
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#7  oyster   (Сегодня, 00:42)
  • -1
  •  (1)
online

Пидором пить? Пидором по жизни быть...
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
#6  Batman   (Сегодня, 00:41)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
CSKA085,
Это с СЭ притащили, там пол-ленты о том, кто кому и за что лайки поставил из свинарни stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#5  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 00:23)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да, что бы ни катили на Дениса, он и Массимо были первыми в чемпионской команде! И что бы Денис ни сделал, Массимо нанёс удар сильнее, чем Денис. И Глушаков оказался по факту гуманнее. Мне они абсолютно одинаково дороги как чемпионы - спартаковцы!!!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#4  MIG  Piter (Сегодня, 00:12)
  • +5
  •  (5)

Цитата: CSKA085
да вы епанулись все это сюда тащить? давайте каждый новый комментарий под жирную новость вставляйте

ну а кули удивляться, если инстаграмм развалил коллектив ))


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#3  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 00:11)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AlexDelPiero
ФК Ванильные цитатки

Ну не как вы же... Каждый год "ТОП" тренера обсираете.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#2  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 00:08)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
ФК Ванильные цитатки
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#1  CSKA085  Москва (Сегодня, 00:07)
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
да вы епанулись все это сюда тащить? давайте каждый новый комментарий под жирную новость вставляйте
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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