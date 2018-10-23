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Во вторник Каррера проведет прощальную встречу с командой

Во вторник Массимо Каррера, с большой долей вероятности, проведет прощальную встречу со "Спартаком".

Футболисты планируют лично поблагодарить тренера за работу и пожелать удачи, а также преподнести памятный сувенир.

Сегодня итальянский специалист был отправлен в отставку. Он возглавлял "Спартак" с лета 2016 года, под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17 и выиграли Суперкубок страны-2017.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 00:24
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