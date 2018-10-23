Алексей Зинин: "Спартак" поступит мудро и смело, если устроит официальные проводы Карреры

Спортивный консультант Алексей Зинин в своем твиттере высказался об увольнении Массимо Карреры из "Спартака"."Ни одно руководство не воспринимает тренера его прошлыми титулами. Важно только настоящее (и иногда будущее)… А правильность отставки Карреры нельзя оценить, пока не будет названо имя его преемника. Ведь среди претендентов есть имена и в плюс, и в минус относительно итальянца.Каррера – как шампанское. Всеми любимый символ благородства и торжественности! Но у "Спартака" теперь потребность в напитке покрепче. Леонид Арнольдович, главное, чтобы не барматуха, да и всякие там скотчи и вермуты тоже не подойдут. На русскую же водку большая конкуренция."Спартак" поступит мудро и смело, если устроит официальные проводы Карреры. Чтобы болельщики могли прийти и сказать спасибо человеку, который оставил яркий след в новейшей истории клуба. Для них и для Массимо это важно. В жизни всякое бывает. Но расставаться желательно по-доброму", – написал Зинин.