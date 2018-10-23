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Александр Егоров: Вилков должен был назначить пенальти в пользу "Спартака" в начале игры с "Арсеналом"

Главный арбитр матча 11-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и "Арсеналом" Михаил Вилков должен был назначать пенальти в ворота тульского клуба в самом начале игры, заявил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

"Арсенал" в воскресенье в Москве обыграл "Спартак" со счетом 3:2. На второй минуте матча полузащитник гостей Георги Костадинов прихватил руками защитника "красно-белых" Сальваторе Боккетти в своей штрафной, но свисток арбитра промолчал.

"В моем понимании - это пенальти и красная карточка. Мне еще со стадиона показалось, что это 11-метровый. И тут не важно, вторая минута или 62-я. Пенальти - ключевое решение в матче. Если страшно, сиди дома. Судья должен принять решение в любой момент матча, хоть на первых секундах", - цитирует Егорова "Р-Спорт".
Теги: Егоров Вилков Спартак Арсенал Тула
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