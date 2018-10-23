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Александр Мейтин: видели трансляцию из манежа в Красноярске? Такого в РПЛ не будет

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал, почему красноярский "Енисей" не сможет выступать в манеже, где команда проводила матчи в прошлом сезоне Футбольной национальной лиги.

"Манеж должен соответствовать критериям Премьер-Лиги. Он должен вмещать не меньше 10 тыс. человек, должны быть условия для телевидения. Кто-нибудь из вас видел трансляцию из Красноярска? Камера упирается в стену, очень "приятно" такое смотреть. Такого в Премьер-Лиге не будет", - цитирует Мейтина "Чемпионат.сом".
Теги: Мейтин
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