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Футболисты ЦСКА на предматчевой тренировке поздравили своего нападающего с днем рождения

Футболисты ЦСКА поздравили нападающего столичной команды Такуму Нисимуру с днём рождения перед началом тренировки на стадионе "Олимпико" в Риме.

Японскому футболисту исполнилось 22 года. Виктор Гончаренко произнёс небольшую речь в окружении футболистов московской команды, игроки похлопали, после чего приступили к занятию.

Матч "Ромы" с ЦСКА состоится завтра, 23 октября, начало - в 22:00 по московскому времени.

"Чемпионат"
Теги: ЦСКА Нисимура Гончаренко
Сегодня, 08:40
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#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 10:26)
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Матч "Ромы" с ЦСКА состоится завтра, 23 октября,


23 - это не завтро, это сегодня))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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