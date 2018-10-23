РФС: "Енисею" запрещено регистрировать новых футболистов

РФС наложил запрет на регистрацию новых футболистов для красноярского "Енисея"."Енисей" обязан выплатить Александру Новикову, с которым был расторгнут контракт, задолженность по заработной плате за июль — сентябрь 2018 года. Запрет будет снят в случае исполнения данных обязательств перед Новиковым.