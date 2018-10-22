Луис Адриано - Каррере: я горд, что работал с вами

Нападающий "Спартака" Луис Адриано выразил благодарность Массимо Каррере, уволенному с поста главного тренера московского клуба."У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за все эти годы совместной работы. Я горжусь этим временем. Спасибо", — написал Луис Адриано в своём инстаграме.