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Луис Адриано - Каррере: я горд, что работал с вами

Нападающий "Спартака" Луис Адриано выразил благодарность Массимо Каррере, уволенному с поста главного тренера московского клуба.

"У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за все эти годы совместной работы. Я горжусь этим временем. Спасибо", — написал Луис Адриано в своём инстаграме.

Теги: Спартак Каррера Луис Адриано
Сегодня, 09:17
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#1  Realist2000   (Сегодня, 10:14)
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Лицемер. Ты предал его своей игрой,как и большинство других игроков Спартака. Я не считаю Карреру хорошим тренером,но когда футболисты были с ним - был и результат.А отдельно вы стали никем.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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