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Юрий Первак: проблемы "Спартака" точно не в тренере

Бывший гендиректор "Спартака" Юрий Первак поделился мнением об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера московской команды.

"Проблемы "Спартака" точно не в тренере. Стоит копнуть глубже. Отсутствует нормальный рабочий процесс внутри самого клуба. Руководящий, административный и тренерский составы живут каждый своей жизнью. У каждого свои интересы, своё видение ситуации, напрочь отсутствует взаимопонимание между тем же генеральным директором Сергеем Родионовым и теперь уже бывшим главным тренером Массимо Каррерой.

В команде то и дело появляются какие-то конфликты, скандалы. Всё это становится достоянием общественности, чего быть ни при каких обстоятельствах не должно", — цитируют Первака "Известия".
Теги: Спартак
Сегодня, 10:18
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(1)
#3  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 11:08)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
В том то и дело. Просто тренера легче всего уволить.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#2  Realist2000   (Сегодня, 10:48)
  • -2
  •  (2)

Так и ты к этому руку приложил...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#1  Викторис   (Сегодня, 10:40)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это и ежу понятно
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
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