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Глушаков удалил комментарий дочери Карреры под прощальным постом

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков не стал дискутировать с дочерью бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры, Франческой.

После увольнения Карреры Глушаков в инстаграме поблагодарил тренера за чемпионский сезон, после чего Франческа оставила комментарий: "Ты серьезно???"

Ответ от футболиста не последовал. Комментарий был удален. Франческа впоследствии оставила очередной пост уже в сториз своего Инстаграма: "Где мой комментарий?!" и три смеющихся смайла.

Инстаграм Дениса Глушакова
Теги: Глушаков Каррера Спартак
Сегодня, 10:26
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(7)
#17  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 11:23)
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Болеет за:
«Зенит»
naturalis pig (латынь)
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#16  Volodia379   (Сегодня, 11:21)
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online

Одно время поливали только Какорина и Мамаева теперь вытащили Глушакова млять какие же вы убогие так называемые журналюги! Вот и вспомнишь про цензуру раньше бы этой помойки не было! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#15  Lols  Лондон (Сегодня, 11:09)
  • +2
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Saveger,
Такое же ощущение. Каждая вторая новость про спратак и Инстаграмм, мне кажется это не нормально
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#14  Saveger  СПб (Сегодня, 11:05)
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Болеет за:
«Зенит»
В Спартаке тренировки тоже в инстаграме проводят? Такое ощущение, что они не вылазят оттудова


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#13  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:55)
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Schweinsteiger
удалил или нет "капитан" этот пост, но все уже всё поняли. и этой су..е не будет прощения

я против Черчеса, но очень хотелось бы увидеть, как он опустит Глушака. Основы ему точно не видать, тем более быть капитаном.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#12  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:51)
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По-крайней мере Дениска, как любитель соцсетей получит полное представление о себе болельщиков. Ну чтобы без иллюзий.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#11  Lols  Лондон (Сегодня, 10:45)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Schweinsteiger,
Да потому что Всякие говно новости никому не интересные постят, поставил лайк, оставил коммент, всем насрать
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#10  Schweinsteiger   (Сегодня, 10:42)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Редакторы вам вообще больше постить нечего?

хватить ныть, гвона кусок, под каждой новостью. завались уже)


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#9  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 10:40)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Факел»
Ну и правильно! Нехер по нерусски писать! нормальные люди не понимают. Там в Италии настолько тупые что не умеют пользоваться онлайн переводчиками?
Если я пишу комментарий россиянину - я пишу по-русски. Если испанцу то переведу на испанский (тупой испанец был в шоке, что я знаю испанский). Общался с поляком писал на польском - поляк хотя бы свой шок не показал.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#8  Lols  Лондон (Сегодня, 10:40)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Редакторы вам вообще больше постить нечего?
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#7  Makc33   (Сегодня, 10:36)
  • +2
  •  (10)

Сожрали его да и все ,просто слили Лайки и прочая хрень это все ерунда,там было что то еще .Просто Массимо не будет об этом говорить и жаловаться А Глушак еще свое получит с трибун
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#6  Kostik   (Сегодня, 10:36)
  • 0
  •  (6)
online

Молодец , справился joy
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
#5  Bierbauch  Germany (Сегодня, 10:35)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: капля никотина
Профессиональный футболист, столько времени уделяющий соцсетям - уже дебил.

Да, что там футболист! Сейчас, что не президент, то.... Ну, вы меня поняли! wink


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 10:33)
  • +5
  •  (11)

Профессиональный футболист, столько времени уделяющий соцсетям - уже дебил.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:32)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ой, все


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#2  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:30)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
дет сад - штаны на лямках
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 10:28)
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
удалил или нет "капитан" этот пост, но все уже всё поняли. и этой су..е не будет прощения


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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