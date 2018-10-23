Глушаков удалил комментарий дочери Карреры под прощальным постом

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков не стал дискутировать с дочерью бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры, Франческой.После увольнения Карреры Глушаков в инстаграме поблагодарил тренера за чемпионский сезон, после чего Франческа оставила комментарий: "Ты серьезно???"Ответ от футболиста не последовал. Комментарий был удален. Франческа впоследствии оставила очередной пост уже в сториз своего Инстаграма: "Где мой комментарий?!" и три смеющихся смайла.