Глушаков удалил комментарий дочери Карреры под прощальным постом

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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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11:14
Рустэм Хузин: разве Казань не футбольный город? Чтобы увеличить посещаемость, клубу нужно сделать ход конем
Рустэм Хузин: разве Казань не футбольный город? Чтобы увеличить посещаемость, клубу нужно сделать ход конем
11:01
Дочь Карреры: Глушаков лицемер - он хотел, чтобы моего отца уволили. Ненавижу его! (фото) (10)
Дочь Карреры: Глушаков лицемер - он хотел, чтобы моего отца уволили. Ненавижу его! (фото) (10)
01:05
Александр Егоров: Вилков должен был назначить пенальти в пользу "Спартака" в начале игры с "Арсеналом" (7)
Александр Егоров: Вилков должен был назначить пенальти в пользу "Спартака" в начале игры с "Арсеналом" (7)
Вчера, 23:55
"Арсенал" одержал победу над "Лестером" (2)
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Вчера, 23:30
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Дочь Карреры – болельщикам "Спартака": вы навсегда в наших сердцах, потому что вы лучшие (5)
Вчера, 23:17
"Жаль, что в конце так вышло. Ты боец, должен меня понять". Каррера ответил Андрею Ещенко (4)
"Жаль, что в конце так вышло. Ты боец, должен меня понять". Каррера ответил Андрею Ещенко (4)
Вчера, 23:06
Артемий Панарин о Кокорине и Мамаеве: толпой избивать человека - это низко, по-бабски (5)
Артемий Панарин о Кокорине и Мамаеве: толпой избивать человека - это низко, по-бабски (5)
Вчера, 22:44
Роман Зобнин поблагодарил Карреру за доверие
Роман Зобнин поблагодарил Карреру за доверие
Вчера, 22:22
Переводчик Карреры: мы жили этими эмоциями (1)
Переводчик Карреры: мы жили этими эмоциями (1)
Вчера, 21:47
Джано Ананидзе - Каррере: спасибо за все
Джано Ананидзе - Каррере: спасибо за все
Вчера, 21:33
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Виктор Гончаренко: если выделять одного игрока "Ромы", то это, конечно, будет Джеко (2)
Вчера, 20:32
Александр Самедов - Каррере: спасибо за всё, мистер (2)
Александр Самедов - Каррере: спасибо за всё, мистер (2)
Вчера, 20:11
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Сергей Юран: "Спартак" должен возглавить отечественный тренер, достаточно уже иностранцев повидали (5)
Вчера, 20:04
Виктор Гончаренко: Кучаев не сыграет ещё 2-3 недели (2)
Виктор Гончаренко: Кучаев не сыграет ещё 2-3 недели (2)
Вчера, 19:40
Станислав Лысенко: лично для меня Каррера был и остаётся достаточно неплохим тренером (1)
Станислав Лысенко: лично для меня Каррера был и остаётся достаточно неплохим тренером (1)
Вчера, 19:29
Леонид Федун отказался комментировать увольнение Карреры (21)
Леонид Федун отказался комментировать увольнение Карреры (21)
Вчера, 19:28
Руслан Нигматуллин: Черчесов, Карпин, Тихонов - подходящие кандидатуры на должность наставника "Спартака" (5)
Руслан Нигматуллин: Черчесов, Карпин, Тихонов - подходящие кандидатуры на должность наставника "Спартака" (5)
Вчера, 19:09
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Психанули: "Спартак" уволил Карреру на эмоциях (8)
Вчера, 19:06
Алексей Ребко: "Спартак" при Каррере стал неуправляемым (1)
Алексей Ребко: "Спартак" при Каррере стал неуправляемым (1)
Вчера, 18:41
Юрий Гаврилов: я пошутил, что ветераны "Спартака" советовали Федуну уволить Карреру (10)
Юрий Гаврилов: я пошутил, что ветераны "Спартака" советовали Федуну уволить Карреру (10)
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Рауль Рианчо провел первую тренировку в "Спартаке" (8)
Рауль Рианчо провел первую тренировку в "Спартаке" (8)
Глушаков удалил комментарий дочери Карреры под прощальным постом
Хавбек "Спартака" Денис Глушаков не стал дискутировать с дочерью бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры, Франческой.
После увольнения Карреры Глушаков в инстаграме поблагодарил тренера за чемпионский сезон, после чего Франческа оставила комментарий: "Ты серьезно???"
Ответ от футболиста не последовал. Комментарий был удален. Франческа впоследствии оставила очередной пост уже в сториз своего Инстаграма: "Где мой комментарий?!" и три смеющихся смайла.
Инстаграм Дениса Глушакова
После увольнения Карреры Глушаков в инстаграме поблагодарил тренера за чемпионский сезон, после чего Франческа оставила комментарий: "Ты серьезно???"
Ответ от футболиста не последовал. Комментарий был удален. Франческа впоследствии оставила очередной пост уже в сториз своего Инстаграма: "Где мой комментарий?!" и три смеющихся смайла.
Инстаграм Дениса Глушакова
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