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Зоран Тошич: я просто потрясен работой Гончаренко и Гинера

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с "Ромой".

Я верю в положительный итог матча с "Ромой". Смотрел в этом сезоне почти все матчи ЦСКА. И я просто потрясен работой Виктора Гончаренко и Евгения Гинера. Несмотря на потерю почти всех опытных лидеров, за короткий срок им удалось поставить очень качественную игру, которая не может не нравиться зрителям.

Повторюсь - ЦСКА способен добиться положительного результата. И это будет отличное подспорье для выхода из группы", — сказал Тошич.

"Советский спорт"
Теги: Гончаренко ЦСКА Тошич Рома
Сегодня, 10:38
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#1  Charodei  Борзя (Сегодня, 10:52)
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Болеет за:
ЦСКА
Согласен с тобой,Зоран.Все приятно удивлены.А на счет потрясений,то тут больше всех неадекватов свинарни трясет,.Они до сих пор в себя прийти не могут:заведома отправляли ЦСКА в ФНЛ,а себя считали фаворитами.А сейчас с 7-го места тоскливо взирают нам в спину,успевая тем временем проигрывать Рапиду,в то время когда мы выигрываем у Реала. stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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