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Федор Черных: очень жаль, что мы уступили такому "Спартаку"

Полузащитник московского "Динамо" Федор Черных прокомментировал победу над "Зенитом" (1:0) в 11-м туре РПЛ.

"Эта победа — как глоток свежего воздуха. Еще перед матчем возникло чувство, что нас должно, наконец, прорвать. И все, конечно, рады, что получилось. А я счастлив, что удачно подставил голову под навес Константина Рауша. Сразу после игры говорил, что теперь готов все время выходить на месте нападающего. Чувствую себя там так же комфортно, как и на фланге, где действовал до этого. Впрочем, решать тренерам.

В Премьер-Лиге слабых команд не осталось. Номинальные середняки выходят на номинальных лидеров с таким настроем, что готовы умирать на поле. Даже обидно, что мы такому "Спартаку" уступили (1:2). Сами виноваты", — заявил Черных.

"Советский спорт"
Теги: Динамо Спартак
Сегодня, 10:52
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#3  vad1970  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:23)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не уступили, а слили.
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#2  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 11:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну везде надо бл*ть Спартак приплести, да?! А не обидно что нищему Анжи проиграли или Крыльям? Нееет, если бы в новости были Анжи или Крылья тебя не цитировали...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#1  Charodei  Борзя (Сегодня, 11:06)
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Болеет за:
ЦСКА
Разумно рассуждает.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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