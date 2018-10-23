Федор Черных: очень жаль, что мы уступили такому "Спартаку"

Полузащитник московского "Динамо" Федор Черных прокомментировал победу над "Зенитом" (1:0) в 11-м туре РПЛ."Эта победа — как глоток свежего воздуха. Еще перед матчем возникло чувство, что нас должно, наконец, прорвать. И все, конечно, рады, что получилось. А я счастлив, что удачно подставил голову под навес Константина Рауша. Сразу после игры говорил, что теперь готов все время выходить на месте нападающего. Чувствую себя там так же комфортно, как и на фланге, где действовал до этого. Впрочем, решать тренерам.В Премьер-Лиге слабых команд не осталось. Номинальные середняки выходят на номинальных лидеров с таким настроем, что готовы умирать на поле. Даже обидно, что мы такому "Спартаку" уступили (1:2). Сами виноваты", — заявил Черных.