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"В их встрече присутствует доля иронии" - член ОНК рассказал о сокамернике Кокорина в сизо

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о сокамернике Александра Кокорина в СИЗО.

"Сокамерника Кокорина зовут Дмитрий. Ему около 30 лет, живёт в Москве, хотя родился во Владимирской области. До заключения работал менеджером в компании. Это очень интеллигентный человек с доброй душой, а не какой-то опасный преступник. В прошлом судимостей не имел.

Они неплохо ладят друг с другом. В их встрече присутствует доля иронии. Кокорин – игрок "Зенита", а Дмитрий вынужден надевать футболку московского "Спартака", так как сменную одежду ему никто не передал", - рассказал Мельников.

RT
Сегодня, 12:09
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#10  Sesk   (Сегодня, 14:57)
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online

Футболку Спартака? Как бы дело и до извращенной связи не дошло.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#9  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 14:39)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Сейчас в тренде новость -Кто станет тренером "Спартака"?. smile Интерес к Кокорину и Мамаеву постепенно сошел на нет.Теперь пусть они в камере хоть усрутся-это уже никого не интересует.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#8  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
Статья-то какая у доброго Димы?

Дмитрий был задержан в ходе рейда по поимке граждан, находящихся в розыске. Обвиняется в злостной неуплате алиментов, хотя вину и не признаёт.


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#7  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 13:28)
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Димон то, подсадной? Добрейшей души человек только сидит в СИЗО.Чем бил? Газеткой, а в газетке ломик.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#6  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 13:23)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Ziggy
Статья-то какая у доброго Димы?

Может как у большинства современных уголовников. Лайк не там поставил, репостнул не то


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#5  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:03)
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Он этой футболкой очко в камере полирует.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#4  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 12:39)
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Статья-то какая у доброго Димы?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#3  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 12:32)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Ну такая ирония.... Два милых, интеллигентнейших и добрых человека встретились и надо же где! В СИЗО! Ну а где же им ещё встретится? Они же не какие-то опасные преступники...
Да просто камедь, а не новость.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#2  Miss_Z  Москва (Сегодня, 12:17)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
оборжаться просто


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 12:16)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Динамо» М
дмитрий просто обязан задушить коку в камере
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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