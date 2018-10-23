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Пресс-служба "Спартака" сделала видеообзор игры с "Арсеналом". Каррера в кадре не появляется

Пресс-служба "Спартака" опубликовала на официальном сайте видеообзор матча 11-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:3).

Ролик длится 3 минуты 51 секунду, и за все это время в кадр ни разу не попал Массимо Каррера (если не считать размытых силуэтов на заднем плане). Итальянский специалист накануне был уволен с поста главного тренера.

При этом в ролике нашлось место его ассистенту Раулю Рианчо, который назначен временно исполняющим обязанности главного тренера.
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 12:25
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4
(1)
#4  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 13:12)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
позорники! Стыдно за наше гнилое руководство!
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#3  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:09)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
В этом весь Спартак ? Вышло случайно ? Вот ведь вопрос !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#2  студия дускай   (Сегодня, 13:08)
  • +2
  •  (2)
online

тьфу
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 12:41)
  • +3
  •  (5)

С глаз долой - из сердца вон.

Только мы ничего не забудем.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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