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Глушаков и Ещенко тренируются с основой "Спартака" (фото)

"Спартак" проводит тренировку в Тарасовке в преддверии матча 3-го тура Лиги Европы с "Рейнджерс".

К занятиям с основной командой вернулись Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Они занимаются в общей группе.

Напомним, что Глушаков и Ещенко больше месяца тренировались с молодежной командой.

Глушаков и Ещенко тренируются с основой "Спартака" (фото)
Теги: Глушаков Ещенко Спартак
Сегодня, 13:00
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13
(4)
#13  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:31)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
пауки в банке


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#12  coban  сегодня (Сегодня, 14:12)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Цитата: Skyline
ОПГ Ромашка.


а у вас ОПГ Табуретка --бей один раз по чайнику--но бей метко( Кокошка даже по башке попасть не может точно) .... что бомжи что свинухи --одна помойка--денег до куя-а толку ??

Хочешь Федуна отдам? И всю вашу динамовскую пи3добратию обратно,кроме Зобы,разумеется..
Уж про шальные деньги-то не надо пе3деть..
Мусора,бля..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#11  bymer  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:09)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бородач
Цитата: Skyline
ОПГ Ромашка.


а у вас ОПГ Табуретка --бей один раз по чайнику--но бей метко( Кокошка даже по башке попасть не может точно) .... что бомжи что свинухи --одна помойка--денег до куя-а толку ??

а когда вы скупали всех португалов за х*й знает какие деньги, а толку ноль было, так что про деньги молчал бы
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
#10  бородач  счётная палата (Сегодня, 13:57)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Skyline
ОПГ Ромашка.


а у вас ОПГ Табуретка --бей один раз по чайнику--но бей метко( Кокошка даже по башке попасть не может точно) .... что бомжи что свинухи --одна помойка--денег до куя-а толку ??


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#9  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:50)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Как можно допускать к тренировке игроков, желающих поражения своей команды?!

Там нет команды. Там есть выгода Федуна.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#8  filin89  Коми Африка (Сегодня, 13:28)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Победили тренера....
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#7  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 13:24)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Может они спят с федуном?
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#6  Skyline  СПБ (Сегодня, 13:21)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
ОПГ Ромашка. Замочили ещё одного тренеришку.


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#5  ajax101  Москва (Сегодня, 13:17)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Как можно допускать к тренировке игроков, желающих поражения своей команды?!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#4  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 13:12)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Если не смоют свой позор кровью и потом, Массимо им долго не простят болелы.


--------------------
только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
#3  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 13:09)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Легенды вернулись!
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:03)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Наиль Измайлов: "Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй".


Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов поделился ожиданиями от предстоящей встречи 3-го тура Лиги Европы с «Рейнджерс».

— Все мысли сейчас – о предстоящем матче против «Рейнджерс». Нам необходимо сплотиться, максимально отдаваться делу на тренировках и как можно лучше подготовиться к встрече. Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй и полетят в Шотландию: их присутствие в команде безусловно должно оживить игру. Рауль Рианчо уже вплотную руководит тренировочным процессом: не стоит забывать, что он специалист с большим опытом, а также один из творцов золотой эпохи казанского «Рубина» и киевского «Динамо». Очень надеюсь, что его позитивная энергия поможет команде, — написал Измайлов в Telegram
ЕЩЕ БУДУТ ВОПРОСЫ?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:01)
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков, Самедов, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Попов, Петкович, Роша

НА ВЫХОД !!!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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