Глушаков и Ещенко тренируются с основой "Спартака" (фото)

"Спартак" проводит тренировку в Тарасовке в преддверии матча 3-го тура Лиги Европы с "Рейнджерс".К занятиям с основной командой вернулись Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Они занимаются в общей группе.Напомним, что Глушаков и Ещенко больше месяца тренировались с молодежной командой.