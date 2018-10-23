"Зенит" поздравил Евгения Чернова с 26-летием

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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14:50
Михаил Моссаковский: сегодня руководство "Спартака" проведет первые переговоры со Скрипником (1)
Михаил Моссаковский: сегодня руководство "Спартака" проведет первые переговоры со Скрипником (1)
14:35
"Эй, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?!" - экс-игрок ЦСКА рассказал, как Прудников выступал с ним за "Спарту" (1)
"Эй, *****, я Саня Прудников! Почему не играю?!" - экс-игрок ЦСКА рассказал, как Прудников выступал с ним за "Спарту" (1)
12:25
Пресс-служба "Спартака" сделала видеообзор игры с "Арсеналом". Каррера в кадре не появляется (4)
Пресс-служба "Спартака" сделала видеообзор игры с "Арсеналом". Каррера в кадре не появляется (4)
12:09
"В их встрече присутствует доля иронии" - член ОНК рассказал о сокамернике Кокорина в сизо (10)
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11:51
Алексей Герасименко: в «Спартаке» ничего глобально перестраивать не нужно. Главное – сплотить коллектив (4)
Алексей Герасименко: в «Спартаке» ничего глобально перестраивать не нужно. Главное – сплотить коллектив (4)
11:14
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Рустэм Хузин: разве Казань не футбольный город? Чтобы увеличить посещаемость, клубу нужно сделать ход конем
11:01
Дочь Карреры: Глушаков лицемер - он хотел, чтобы моего отца уволили. Ненавижу его! (фото) (29)
Дочь Карреры: Глушаков лицемер - он хотел, чтобы моего отца уволили. Ненавижу его! (фото) (29)
01:05
Александр Егоров: Вилков должен был назначить пенальти в пользу "Спартака" в начале игры с "Арсеналом" (7)
Александр Егоров: Вилков должен был назначить пенальти в пользу "Спартака" в начале игры с "Арсеналом" (7)
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Артемий Панарин о Кокорине и Мамаеве: толпой избивать человека - это низко, по-бабски (6)
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Виктор Гончаренко: если выделять одного игрока "Ромы", то это, конечно, будет Джеко (2)
Виктор Гончаренко: если выделять одного игрока "Ромы", то это, конечно, будет Джеко (2)
"Зенит" поздравил Евгения Чернова с 26-летием
"Зенит" поздравил Евгения Чернова с днем рождения - сегодня защитнику петербуржцев исполняется 26 лет.
Футболист перешел в петербуржский клуб в феврале 2016 года из "Томи". За свою карьеру он также успел поиграть за "Газовик", "Енисей" и "Тосно".
Футболист перешел в петербуржский клуб в феврале 2016 года из "Томи". За свою карьеру он также успел поиграть за "Газовик", "Енисей" и "Тосно".
Евгению Чернову — 26! Поздравляем! ?? pic.twitter.com/sPJpfvLykW— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 23, 2018
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