"Зенит" поздравил Евгения Чернова с 26-летием

"Зенит" поздравил Евгения Чернова с днем рождения - сегодня защитнику петербуржцев исполняется 26 лет.Футболист перешел в петербуржский клуб в феврале 2016 года из "Томи". За свою карьеру он также успел поиграть за "Газовик", "Енисей" и "Тосно".