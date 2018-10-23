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"Зенит" поздравил Евгения Чернова с 26-летием

"Зенит" поздравил Евгения Чернова с днем рождения - сегодня защитнику петербуржцев исполняется 26 лет.

Футболист перешел в петербуржский клуб в феврале 2016 года из "Томи". За свою карьеру он также успел поиграть за "Газовик", "Енисей" и "Тосно".


Теги: Зенит Чернов
Сегодня, 13:46
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#6  yuri  спб (Сегодня, 14:23)
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Цитата: Zamba
только по обзору, во втором тайме минимум 4 одинаковых эпизода с подачей на нащи ворота и не в одном Чернов не успел накрыть

Негативный опыт идет в копилку знаний. А кто в том матче лучше сыграл, кроме Лунева? По одному и даже 10 нельзя ставить крест. Кержаков запорол 15 игр. Хотя был моложе конечно. Но возраст у каждого свой.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Звезд с небес не хватает, но есть отменные физические данные, что для заща важно

только по обзору, во втором тайме минимум 4 одинаковых эпизода с подачей на нащи ворота и не в одном Чернов не успел накрыть


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 14:18)
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online

Ну поздравил и поздравил. Звезд с небес не хватает, но есть отменные физические данные, что для заща важно. Кот присоединяется к поздравлениям. Для заща важна невзрачность и незаметность действий на своем участке поля.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 13:50)
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Молодой, перспективный. По российским меркам)
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 13:50)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
С днюхой, обладателя Кубка!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 13:47)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это ж просто праздник какой-то!
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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