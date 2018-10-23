Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Уфа" предложила "Спартаку" интересную кандидатуру на пост главного тренера (фото)

Пресс-служба "Уфы" в официальном твиттере в шутку предположила, что нынешний главный тренер команды Сергей Томаров возглавит "Спартак".

Предыдущие главные тренеры уфимцев уходили в другие топ-клубы России: Виктор Гончаренко - в ЦСКА, Сергей Семак - в "Зенит".

"Уфа" - первый опыт самостоятельной работы на высшем уровне для 36-летнего Томарова. Он работает в клубе на разных должностях с 2010 года.

Теги: Уфа Спартак Томаров Семак Гончаренко
Сегодня, 13:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(5)
#5  grroznyi85  Уфа (Сегодня, 14:50)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Уфа»
Цитата: Frankenstein
Они бы о себе думали,в зоне вылета идут

Так мы и думаем о себе. Отдаем Томарова, а взамен берем хорошего тренера который вытащит нас из зоны вылета.)))
Регистрация: 28.04.2015 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 14:44)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Они бы о себе думали,в зоне вылета идут
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  Брюзга  Рязань (Сегодня, 14:32)
  • +1
  •  (1)

Зачёт.)
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 14:31)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Не пойдёт. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 14:25)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да на Спартаке можно похайпить кому угодно.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.