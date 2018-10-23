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РФС: работа Бушманова во главе молодежной сборной признана неудовлетворительной

Сегодня прошло заседание РФС, на котором были рассмотрены итоги выступления молодежной сборной России в квалификации чемпионата Европы-2019.

По итогам заседания было принято решение признать работу тренерского штаба молодежной сборной России, которую возглавляет Евгений Бушманов, неудовлетворительной.

В заседании принимал участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Напомним, что российская молодежка не смогла пробиться в финальный раунд Евро-2019.

РФС
Теги: Бушманов Сборная России
Сегодня, 14:24
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#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 14:30)
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Болеет за:
«Динамо К»
А гнать в шею этого бездаря когда будут? То.что Бушманов запорол работу и без заседания ясно было. Остается вопрос-неужели оставят?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 14:27)
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Да ну)))) А мы думали- отлично поработал Буш. Все правильно делал, как он сам уверен. Да вот только слегка обосрался.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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