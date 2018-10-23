РФС: работа Бушманова во главе молодежной сборной признана неудовлетворительной

Сегодня прошло заседание РФС, на котором были рассмотрены итоги выступления молодежной сборной России в квалификации чемпионата Европы-2019.По итогам заседания было принято решение признать работу тренерского штаба молодежной сборной России, которую возглавляет Евгений Бушманов, неудовлетворительной.В заседании принимал участие главный тренер сборной России Станислав Черчесов.Напомним, что российская молодежка не смогла пробиться в финальный раунд Евро-2019.