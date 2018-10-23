Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Бушманов отправлен в отставку с поста главного тренера молодежной сборной России

Российский футбольный союз и члены тренерского штаба молодёжной сборной России во главе с Евгением Бушмановым достигли договорённости о расторжении контрактов по соглашению сторон.

Данное решение принято по итогам заседания Технического комитета РФС, на котором результаты выступления молодёжной сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы 2019 года признаны неудовлетворительными.

"Российский футбольный союз благодарит Евгения Бушманова и его тренерский штаб за работу в молодёжной сборной России и желает успехов в дальнейшей профессиональной карьере", — говорится на официальном сайте Российского футбольного союза.
Теги: Бушманов
Сегодня, 14:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(2)
#8  ржд гуд  саратов (Сегодня, 16:09)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Заслуженная порка с маканием мордой в унитаз! Просрать так бездарно путевку на Олимпиаду!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#7  Charodei  Борзя (Сегодня, 15:57)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Зато с помощью агентов разных посредственностей,которых он наперекор всему в состав ставил,бабла накосил немало.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#6  sumzzz  Калининград (Сегодня, 15:46)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
В сборной, которая реально претендовала на Олимпийские игры, поставили школьника (в тренерском плане). Неужели их успех никому не нужен??? Это же наша молодежь, от успеха которой напрямую зависит успешность взрослой сборной.


--------------------
ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#5  Parshin   (Сегодня, 15:42)
  • +2
  •  (4)
online

Правильнее было бы - изгнан с позором за позорный результат ?
Эй, вы там, наверху - кончайте назначать непрофессионалов на Молодежную сборную. Молодежная сборная - это же практически Вторая национальная Сборная России, в руках которой путевка на Олимпийские игры !!!!! Это очень серьезная работа, а вы неопытных назначаете и не контролируете!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 15:29)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Тренер молодежки расстрельная должность! Кроме как ухудшения авторитета тренера ни чего ни несет!


Все эти недо-тренеры, как Бушнанов и Хомуха, считают себя квалифицированными специалистами, способными вывести молодежную сборную на Олимпийские игры. Но они откровенно слабы и не в состоянии этого сделать, обладая сильным ресурсом.
Пинок под зад, заслуженная награда для Бушманова.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Volodia379   (Сегодня, 15:17)
  • 0
  •  (4)

Тренер молодежки расстрельная должность! Кроме как ухудшения авторитета тренера ни чего ни несет!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:11)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Lols
В родной свин-клуб Мелкадзе наигрывать

smile Кстати, там место главного вакантно.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 15:05)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
В родной свин-клуб Мелкадзе наигрывать
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.